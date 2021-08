Tuffi e Spa nel porto? In Danimarca si può: qui le acque sono tra le più pulite al mondo Oggi nelle acque del porto di Copenhagen si può nuotare, fare esercizio, giocare o semplicemente rilassarsi con un paesaggio urbano di sfondo unico fatto di grattacieli, gru, moli, rampe per barche, boe, campi da gioco e ex cisterne. Ed è in questo scenario che i residenti e i visitatori possono approfittare di CopenHot, la Spa galleggiante che naviga intorno al porto di Copenhagen in qualsiasi stagione e condizione meteorologica.

A cura di Clara Salzano

Il porto di Copenaghen è stato interessato da un'importante trasformazione da porto industriale a polo d'attrazione sociale e culturale della città negli ultimi decenni. Oggi le acque della capitale danese sono tra le più pulite d'Europa e non è raro trovare residenti e turisti tuffarsi nel porto della città, soprattutto nei mesi più caldi, quando le giornate si allungano notevolmente. Bacini di carenaggio, moli, rampe per barche, scogliere, parchi giochi, pontoni e piscine all'aperto caratterizzano le coste che lambiscono le acque del porto di Copenhagen, uno dei più estesi al mondo. Percorrerle è come attraversare un paesaggio terrazzato sull'acqua, che consente ai cittadini di Copenhagen e non solo di nuotare, fare esercizio, socializzare, giocare e godersi il sole nel centro della città.

La qualità dell'acqua di Copenhagen viene monitorata costantemente in modo da garantirne sempre la pulizia. L'area balneabile e la piscina artificiale più grande e famosa di Copenhagen (The Harbour Bath) è stata inaugurata nel 2002 come primo bagno portuale della città e dopo il suo successo ne sono comparsi tanti altri. Oggi nelle acque del porto di Copenhagen si può nuotare, fare esercizio, giocare o semplicemente rilassarsi con sullo sfondo un paesaggio urbano unico fatto di grattacieli, gru, moli, rampe per barche, boe, campi da gioco e ex cisterne. Ed è in questo scenario che i residenti e i visitatori possono anche approfittare di una spa navigando intorno al porto di Copenhagen. Il progetto si chiama CopenHot ed è un esempio della cultura acquatica danese nel cuore della città. È possibile infatti percorrere i canali di Copenhagen su una barca termale, o rilassarsi in una vasca di acqua riscaldata dal fuoco lungo il porto.

CopenHot

Con qualsiasi condizione meteo, che stia nevicando, piovendo o con una splendida giornata di sole, ci si immerge nell'acqua calda a 40 gradi per godere del paesaggio urbano mozzafiato, in coppia, tra amici, familiari o colleghi desiderosi di vivere una nuova esperienza con il benessere nordico nel centro di Copenhagen. Le barche di CopenHot permettono di navigare sotto il cielo della città in ogni stagione: "Il nostro concetto è New Nordic Wellness: strutture selvagge in un ambiente urbano.", spiegano i fondatori del progetto, "Usiamo acqua di mare pulita e riscaldiamo con legna da ardere. Le nostre vasche idromassaggio fisse all'aperto e la sauna panoramica offrono una vista mozzafiato sullo skyline del porto. Le vasche idromassaggio a vela sono il nostro servizio unico, accompagnati da uno dei nostri capitani". E pensare che fare una spa nelle o tuffarsi nel porto, solo fino a pochi decenni fa, sarebbe stata una cosa estremamente malsana da fare e impossibile da immagine: oggi a Copenhagen è realtà! L’opera di bonifica e pulizia intrapresa, da 400 milioni di euro in dieci anni, è un esempio di puro virtuosismo: sono state costruite barriere di contenimento, sistemi per dirottare le acque reflue e sono stati creati recipienti di stoccaggio sotterranei che vengono svuotati per smuovere le acque stagnanti. La fauna e flora marina non sono più in pericolo e i residenti possono vivere in simbiosi con le acque della città come non succede in nessun'altra parte del mondo.