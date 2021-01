"Vogliamo ispirare persone di tutte le età a viaggiare, esplorare la vita all'aria aperta e vivere nella natura, il tutto rimanendo al sicuro e sentendosi a proprio agio. La seconda generazione di Mink Camper è stata lanciata nella primavera del 2019 e sin dall'inizio non ci siamo allontanati dalla nostra filosofia di design del meno è meglio.", con queste parole la compagnia di viaggi innovativa islandese Mink Campers presenta il suo camper sportivo Mink che, con il particolare design a forma di goccia, rappresenta una camera con vista da portare con sé ovunque nel mondo, per vivere avventure all'aria aperta con il massimo comfort.

Mink è un piccolo rimorchio all'esterno ma spazioso all'interno con un incredibile tetto panoramico e finestre rotonde su entrambi i lati. Il camper è fornito di materasso terapeutico queen size che garantisce un comodo e caldo riparo per la notte, anche con le più rigide temperature e condizioni meteo difficili. All'interno non manca nulla per il massimo comfort, dalla cucina attrezzata a un letto a castello che può raddoppiare i posti letto del camper. La parte posteriore del Mink Camper si apre per rivelare un'ampia zona cottura con molto spazio per riporre gli oggetti. Il piano di lavoro ospita una ghiacciaia illuminata incorporata. È possibile acquistare una stufa a gas e tutti gli utensili da cucina essenziali. Il camper è dotato inoltre di un sistema audio Bose per ascolti di lusso e per tenere al caldo il rimorchio, indipendentemente dalla temperatura esterna, si può acquistare come optional il sistema di riscaldamento Webasto ad olio e solare. L'atmosfera accogliente e confortevole è garantita anche da una perfetta illuminazione a LED: "Abbiamo utilizzato il nostro patrimonio di design nordico per creare il Mink Sports Camper per consentire anche alle persone più inesperte di rimanere nella natura.", spiega la compagnia di viaggi innovativa islandese Mink Campers, "Il fulcro della nostra politica di progettazione è la funzionalità intuitiva, la sostenibilità, l'artigianato e la durata. Concentrandoci sempre sugli elementi essenziali per la vita all'aria aperta, ci assicuriamo che tu possa goderti la natura in modo sicuro e divertente".