Archipelago Igloos offre alloggi egologici per un'esperienza unica nell'arcipelago di Helsinki. A Torpedobay, tra Vallisaari e Kuninkaansaari, in Islanda, sono ancorati i suoi igloo di vetro galleggianti prodotti da AuroraHut che permette di godere di soggiorni mozzafiato immersi nella natura ancestrale dell'arcipelago di Helsinki, con tutte le comodità di un hotel di lusso. Ogni igloo è una meravigliosa suite con cui muoversi cullati dall'acqua.

AuroraHut è un igloo di lusso che può essere facilmente spostato da un luogo all'altro, come una nave galleggiante. Ogni Igloo Boat è dotato di una camera da letto con vista panoramica sulla natura mozzafiato circostante e una terrazza su cui rilassarsi e godere del paesaggio. L'innovativa imbarcazione galleggia a destinazione in modo indipendente senza influire sull'ambiente. L'AuroraHut Igloo Boat è come una casa confortevole sull'acqua che può essere anche posizionata temporaneamente su un terreno "purché si abbia il permesso dal proprietario del terreno", scherzano i progettisti di AuroraHut: "Essendo un'abitazione mobile e dal soffitto basso, l'uso dell'AuroraHut Igloo Boat a terra di solito non richiede un permesso di costruzione né alcuna pianificazione burocratica costosa e lenta. E la cosa fantastica di organizzare l'alloggio autosufficiente AuroraHut è che non richiede la costruzione di infrastrutture o costi di installazione per la tradizionale casa delle vacanze. Oltre a risparmiare denaro, la natura si salva dalle cicatrici eterne causate da acqua, fognature, linee elettriche e strade".

Archipelago Igloos usa una serie di igloo AuroraHut per offrire soggiorni ecologici e panoramici nell'arcipelago di Helsinki e in luoghi che permettono nuovo rispetto a una normale casa vacanza, per tutti quei viaggiatori attenti all'ambiente e che desiderano immergersi nella natura più incontaminata. Ogni igloo è dotato di una struttura completamente trasparente che permette di sentirsi a stretto contatto col paesaggio circostante. All'interno della suite galleggiante si trova un comodo letto da cui ammirare il cielo stellato d'Islanda e l'Aurora Boreale nei mesi più bui dell'anno.