Trones Eye è un lussuoso igloo di vetro circondato da 75 antichi cimiteri, obelischi e altri intriganti manufatti culturali per un'esperienza glamping notturna fuori dal comune con vista mozzafiato sul fiordo di Trondheim, in Norvegia. L'originale igloo può ospitare fino a quattro persone che godono di un panorama a 360° sul paesaggio circostante.

Trones Eye è un igloo di vetro che sorge vicino al fiordo di Trøndelag alla periferia del campo da golf di Trones e della fattoria Trones a Verdal, in Norvegia. L'area è pittoresca perché circondata da quasi 100 tumuli funerari. L'igloo funziona come una struttura ricettiva a conduzione familiare per chi vuole vivere un'esperienza di glamping unica. La regione è infatti caratterizzata dalla storia vichinga e solo pochi chilometri a sud si trova Stiklestad, dove nel 1030 si svolse una delle più importanti battaglie vichinghe della storia. È per questo che la zona è carica di spiritualità e ricca di luoghi di sepoltura. L'igloo può ospitare fino a quattro persone con un letto king size e due letti singoli. Gli interni presentano arredi di lusso, riscaldatori e ciò di cui si può avere bisogno per una notte confortevole in mezzo alla natura e alla storia.

L'originale igloo di vetro permette di allontanarsi da tutto, vivendo in sintonia con la natura e immersi in un paesaggio unico: "Uno dei nostri mezzi principali per creare Trones Eye è lasciare che le persone fuggano dalla vita di tutti i giorni. Per vivere davvero lo stile di vita "vicino alla natura". Un team di importanti ricercatori nel campo dello stress, ha condotto uno studio sugli effetti sulla salute del vivere vicino alla natura: la cabina di 72 ore.", spiegano i creatori di Trones Eye, "La qualità della vita scandinava è notoriamente di alto livello. Qual è il segreto? Un nuovo caso di studio rivela effetti significativi sulla salute dello stile di vita scandinavo "vicino alla natura", con una diminuzione dello stress del 70% dopo solo 72 ore di partenza in una capanna di vetro. Leggi di più sul caso di studio qui. Fuggi dalla tua vita quotidiana e abbassa lo stress. Trascorri 24 ore, 48 ore, 72 ore o tutto il tempo che vuoi a Trones Eye. Trascorri la notte glamping sul fiordo in un igloo di vetro sul bordo dell'acqua a Trøndelag. L'unica cosa che si sente è il suono degli uccelli che cantano e l'acqua che colpisce ciottoli e rocce".