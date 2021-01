È chiaro già da tempo che la generazione Z, come l'interior design impazzisce, per il fluo, soprattutto quando si tratta di dare un tocco di personalità agli ambienti di casa. E l'uso dei neon è una tendenza certa per il 2021 dell'interior design secondo gli esperti. È in questo contesto che si inserisce Seletti, tra i brand più noti nel mondo del design per la sua vocazione sperimentale e provocatorio che ha lanciato la sua ultima collezione nata dalla collaborazione con Codalunga, la factory di Nico Vascellari, tra gli artisti italiani più apprezzati al mondo. Le iconiche opere neon di Vascellari, che riprendono i celebri anagrammi coniati dall'artista, diventano tre light project d'effetto e scenografici nella nuova collezione "Codalunga Crashes Seletti".

DREAM MERDA, RESIST SISTER e SANTA SATAN, sono le parole tre light project protagonisti della collezione "Codalunga Crashes Seletti" nata dalla collaborazione tra l'artista Nico Vascellari e Seletti. Le tre opere luminose, da esibire in qualsiasi ambiente, riprendono i celebri anagrammi coniati da Nico Vascellari, nati proprio come opera neon (Dream Merda, 2018) e poi da subito veicolati e divenuti virali come edizioni su t-shirt, prodotte e distribuite esclusivamente da Codalunga, spin-off dello studio di Vascellari. La nuova collezione incarna perfettamente la visione di Seletti, che desideroso di reinventare il mondo dell’illuminazione e incline ad unire il mondo dell’arte e quello del design per offrire al pubblico progetti che siano allo stesso tempo innovativi e accessibili. I nuovi light project realizzati in collaborazione con Seletti sono in vendita esclusiva negli store Seletti, sul sito dell'azienda e su yoox.com.

L’arte più esclusiva diventa installazione luminosa di tendenza per l'interior design nella collezione Codalunga Crashes Seletti: “Conosco Nico da tempo e sono un grande fan del suo lavoro. Il progetto DREAM-MERDA, già dalla sua nascita nel 2018, aveva catturato la mia attenzione per il suo modo innovativo e allo stesso tempo semplice di esprimere un concetto potente. Credo che questa nuova collaborazione possa sottolineare ancora di più la necessita di scavalcare i confini tra l’arte e il design, permettendo al grande pubblico di avere in casa una vera e propria opera d’arte accessibile”, spiega Stefano Seletti, direttore artistico dell'omonimo marchio, mentre Nico Vascellari: “Nell’assoluta convinzione che l’arte debba istigare e stimolare un confronto con un pubblico quanto più vario possibile è per Codalunga un grande piacere poter iniziare questa collaborazione con Seletti”.