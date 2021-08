Una barca a forma di scoglio è stata avvistata a largo di Marsiglia Scoglio o barca? L’ultima creazione dell’artista Julien Berthier è un’imbarcazione che ricrea le forme di una roccia iperrealistica. Si chiama “L’invisibile” e interviene nell’ambiente delle insenature di Marsiglia cambiandone dolcemente il paesaggio. L’originale barca si ispira infatti alle rocce della costa marsigliese con cui si mimetizza completamente.

A cura di Clara Salzano

L'Invisible è ‘ultima creazione dell'artista Julien Berthier che crea ricrea le forme di una roccia iperrealistica ma nasconde un'imbarcazione completamente funzionante. L'originale barca si ispira infatti alle rocce della costa marsigliese con cui si mimetizza completamente e interviene nell'ambiente delle insenature di Marsiglia cambiandone dolcemente il paesaggio.

"L'invisibile è una roccia artificiale che può essere guidata e spostata. Si intromette modestamente nell'ambiente delle insenature di Marsiglia e ne modifica dolcemente il paesaggio. L'invisibile naviga tra l'arredamento, la realtà aumentata, l'oggetto del tempo libero, l'angoscia survivalista e la posta in gioco ecologica.", con queste parole l'artista Julien Berthier descrive la barca in polistirolo e resina epossidica che ha realizzato dandole la forma di una roccia, simile a quelle della costa di Marsiglia, in Francia. Nonostante si mimetizzi nel paesaggio circostante, l'opera è una barca assolutamente funzionante con motore 220 x 420 x 232 centimetri.

La roccia iper-realistica con resina epossidica è stata posizionata sopra una vecchia barca ritrovata. La roccia si muove in mare e offre una sensazione straniante a chi la osserva perché non si capisce chiaramente se si tratta di uno scoglio in movimento o di altro ma in ogni caso, la reazione quando si comprende che si tratta di un'imbarcazione, soltanto più originale, è esilarante. Attraverso un'apertura posta sulla sommità della roccia ma totalmente nascosta, si può accedere facilmente all'imbarcazione e uscirne per un tuffo semmai. Sono gli ultimi giorni che l'originale barca a forma di roccia naviga a largo della costa francese. L'Invisible è stata realizzata in occasione di Art-o-rama, a Marsiglia dal 27 al 29 2021 di agosto, il salone dell'immateriale è una piattaforma online dedicata alle opere testuali e sonore. È un'estensione virtuale del salone fisico che presenta opere che possono essere vissute con qualsiasi dispositivo digitale, oltre che in uno spazio fisico.