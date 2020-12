Herbst Architects ha costruito una casa a Piha, in Nuova Zelanda, immersa in un fitto bosco che guarda alla spiaggia sull'oceano. Chiamata Kawakawa House, la villa si apre al suo spettacolare sito naturale, che include un baldacchino di alberi di pōhutukawa che entrano fin dentro casa creando un effetto luminoso interno sempre diverso.

"Il brief prevedeva una casa sulla spiaggia che sfrutti lo spettacolare ambiente naturale che circonda il sito e che possa essere utilizzata tutto l'anno.", raccontano gli architetti con sede ad Auckland, "Il sito è alla base di un ripido pendio di montagna dietro la spiaggia che è completamente ricoperta da alti alberi Pohutukawa maturi, è un sito posteriore con accesso tramite un diritto di passaggio, una casa a due piani esistente è di fronte al sito che oscura le viste all'oceano dal livello inferiore. Il sito, essendo sovrastato da alberi e sotto i picchi montuosi a est che curvano a nord, è estremamente esposto al sole e soggetto a venti regolari a terra nei mesi estivi. La nostra risposta è stata quella di sollevare tutte le funzioni abitative della casa su un livello superiore per offrire una vista sull'oceano dal soggiorno e sollevare le camere da letto sempre più vicine alla luce e al baldacchino degli alberi. Per sfruttare la vista spettacolare degli alberi Pohutukawa e della montagna che circonda la casa e per far entrare la luce dall'alto, abbiamo allestito una finestra a lucernario continua lungo il perimetro del volume superiore. La pianta del livello superiore è un semplice rettangolo con un cortile centrale aperto che porta luce nel cuore del livello superiore e attorno al quale circolano le funzioni della casa. Lo spazio abitativo principale è concepito come un ponte coperto con una bocca aperta balaustra alla vista, il cortile centrale fornisce una zona giorno esterna protetta quando il vento soffia da ovest".