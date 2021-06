Per Carla Morrone le case sono come "cose viventi", che necessitano di molta cura e attenzione. La giovane donna di Minneapolis, restauratrice fai-da-te di case riesce a trasformare abitazioni fatiscenti, quassi da demolire, in residenze moderne e di tendenza che aumentano di valore dopo il suo intervento. È successo a Savanah dove Carla ha acquistato la sua quinta casa, un edificio vittoriano della fine del 1800, per sistemarla ed è riuscita ad aumentarne il valore di ben 180.000 euro in più.

La casa acquistata da Carla Morrone disponeva di due camere da letto al piano inferiore e un bagno, mentre al piano superiore di tre camere da letto e un bagno singolo. La cucina era una "discarica" e anche il bagno era molto danneggiato a causa dei danni causati dall'acqua e dai travetti marci. Il primo intervento è stato quello di rimuovere le assi del pavimento dal bagno e togliere le piastrelle vecchie dalle pareti dove ha scoperto una finestra segreta che era stata coperta. Dopo aver sistemato il pavimento e inserito pannelli di cartongesso sulle pareti, la restauratrice di Minneapolis ha aggiunto una nuova vasca da bagno, uno specchio e ha dato alle pareti una mano di vernice: "Il bagno è stato il progetto più grande e sicuramente lo scenario peggiore", ha dichiarato la donna che con 8.000 sterline è riuscita a realizzare un piccolo miracolo.

Questo lavoro da restauratrice ha insegnato a Carla come fare economia sui lavori. La casa dell'intervento era stata trascurata per decenni e la cucina era in condizioni pessime. La ristrutturazione della cucina ha compreso l'abbattimento di un muro di divisione con la lavanderia per fare un unico grande ambiente. L'ispirazione è stata quella dei caffè europei, con colori neutri e forme pulite. Ci sono voluti sei mesi per completare tutta la casa e una spesa di circa 33.000 euro.

Come risultato del duro lavoro di Carla, il valore della casa è aumentato di ben 180.000 euro, per cui credo che si possa definire ripagata totalmente.