Una notte ai giardini di Tivoli a Copenaghen, uno dei parchi divertimento più antichi al mondo C’è un fascino unico, evocativo, irresistibile nell’entrare in un parco divertimenti. Se poi si tratta di uno dei parchi divertimenti più antichi del mondo la magia è assicurata. I Giardini di Tivoli a Copenhagen sono infatti una tappa obbligata per tutti i visitatori della città, grandi e piccini. La posizione centrale del parco, che è stato fondato oltre 175 anni fa, aggiunge un carattere ancora più suggestivo a questo luogo unico.

A cura di Clara Salzano

I Giardini di Tivoli sono stati fondati nel 1843 e sono diventati un tesoro nazionale e un'attrazione internazionale tanto da aver sicuramente affascinato lo scrittore di fiabe Hans Christian Andersen, che ha visitato molte volte il parco. Anche Walt Disney ha trovato ispirazione per il suo Disney World dai Giardini di Tivoli di Copenhagen. Quando fu fondato il giardino era posizionati al di fuori della città, nei fossati che la circondavano, oggi invece il parco sorge proprio accanto alla stazione centrale, a pochi passi dal municipio e dai più lussuosi alberghi della città. Una volta varcati i monumentali portali d'ingresso del Giardini si entra in un luogo magico caratterizzato da architettura esotica, edifici storici e giardini lussureggianti, da cui è impossibile non lasciarsi trasportare con la fantasia in un mondo incantato.

Di notte è il momento più suggestivo per visitare i Giardini di Tivoli perché le migliaia di luci colorate creano un'atmosfera da favola assolutamente unica. Il parco riesce a catturare l'immaginazione e renderla realtà grazie ai numerosi dettagli da scoprire, come, ad esempio, come la presenza di veri animali, le faraone, che corrono liberamente attraverso i giardini. Le giostre sono tutte progettate per adattarsi all'architettura e ai giardini di Tivoli. Alcune giostre sono meravigliosamente nostalgiche, mentre altre soddisferanno le aspettative dei più esigenti amanti del brivido. La giostra più antica e popolare di Tivoli, le montagne russe in legno del 1914, è una delle sole sette montagne russe al mondo che hanno un frenatore a bordo di ogni treno. Sono presenti anche giostre da brividi come Vertigo, che viaggia a 100 km/h. Nel 2021 è stata inaugurata l'ultima giostra del parco, Villa Vendetta, la più grande casa spaventosa permanente della Danimarca con attori e molto altro.