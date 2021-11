Una piramide di specchi spunta su un’isola selvaggia: il progetto per un futuro più sostenibile Burberry ha realizzato un’enorme piramide di specchi sull’isola di Jeju, in Corea, per il lancio di suoi nuovi capi spalla che rievocano le origini del marchio nato per far vivere bene all’aria aperta e in libertà.

A cura di Clara Salzano

Burberry presenta “The Imagined Landscape experience” nell’isola di Jeju, in Corea.

Burberry ritorna alle origini e ricuce i confini tra natura e tecnologia, interno ed esterno, nell'ultima installazione realizzata sull'Isola di Jeju, l'isola più famosa della Corea del Sud. Il brand famoso per i suoi capispalla che ispirano libertà, ha realizzato una piramide di specchi immersa nella natura per il lancio della sua ultima collezione. La struttura riflettente, dal titolo “The Imagined Landscape experience”, è un'esperienza immersiva tra reale e immaginario.

Imagined Landscapes Jeju di Burberry in Corea

The Imagined Landscape experience sull'isola di Jeju è una scultura topografica che riprende l'orografia del territorio creando una sorta di montagna artificiale da cui godere di un panorama mozzafiato. I visitatori possono percorrere l'originale forma della piramide e salire in cima per godere di una vista unica sul Monte Halla, la montagna di Sanbang e sulla South Shore.

Le superfici riflettenti dell’installazione immersiva di Burberry in Corea

Le superfici riflettenti permettono inoltre alla struttura di integrarsi perfettamente nel paesaggio naturale circostante. L'installazione è collegata inoltre a una serie di pop-up in tutto il mondo per il lancio dei capispalla di Burberry.

Leggi anche I mattoni bio per costruire da soli la propria villa

Imagined Landscapes riflette il paesaggio tutto intorno

Anche l'interno della piramide è sorprendente. Il paesaggio immaginato da Burberry, che riproduce la natura del luogo, all'interno diventa un'esplosione tecnologica che immerge i visitatori i una serie di spazi circondati da schermi con cui si può interagire.

La piramide di Imagined Landscapes a Jeju

Burberry ha realizzato Imagined Landscapes Jeju come parte dell'impegno al cambiamento ambientale positivo per un futuro più sostenibile. L'azienda, fondata da Thomas Burberry, si è posta ora l'obiettivo di diventare Climate Positive entro il 2040 e ridurre a zero il suo impatto sull'ambiente.