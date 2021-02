The Spiral è la nuova torre per uffici progettata dal Gruppo Bjarke Ingels. Alto 300 metri, il grattacielo si inserisce nel quartiere in rapido sviluppo di Hudson Yards nel Midtown West di Manhattan, a New York, con un edificio a forma di spirale con terrazze paesaggistiche e giardini pensili che ne definiscono il design e offrono una vista mozzafiato sulla città.

Progettato da Bjarke Ingels Group (BIG), The Spiral è un'opera senza precedenti. Caratterizzato da una serie drammatiche terrazze a cascata che raggiungono ogni piano della torre, The Spiral migliora la salute e il benessere di chi ci lavora. Per molti è il futuro degli spazi di lavoro. Il nuovo edificio è caratterizzato da uno spazio esterno facilmente accessibile che si rivolge a una comunità urbana dinamica e ad uso misto. La torre si sviluppa su una superficie di 2,85 milioni di piedi quadrati, incorporando 65 piani e 27.000 piedi quadrati di negozi al dettaglio al piano terra. Situato su Hudson Boulevard, all'estremità settentrionale del parco sopraelevato della High Line, The Spiral occuperà un intero isolato tra la 34a e la 35a strada nel cuore di Hudson Yards, il quartiere in più rapida crescita di New York.

The Spiral rivoluziona lo skyline di Hudson Yards a Manhattan, New York. La sua forma si ispira al classico stile a terrazzamenti progressivi di Manhattan mentre si assottiglia verticalmente con spazi verdi che circondano l'edificio dalla base verso l'alto. Ogni piano di uffici può godere così di spazio esterno, aree di incontro uniche e spazi verdi in cui sostare e prendersi una pausa di lavoro. Possiamo dire addio dunque agli edifici per uffici incapsulati e tutti chiusi in un'unica struttura. "Le planimetrie aperte al centro consentiranno configurazioni flessibili, mentre le altezze dei soffitti e le piastre del pavimento praticamente prive di colonne forniranno viste spettacolari e senza ostacoli sulla città e sul fiume.", spiegano gli sviluppatori Tishman Speyer, "Ristrutturato nel 2005, il distretto di Hudson Yards sta ora vivendo un afflusso di attività di sviluppo, attirando rivenditori di fascia alta, ristoranti, luoghi di intrattenimento e culturali, nonché affittuari commerciali leader del settore. The Spiral trae la sua ispirazione sostenibile e paesaggistica dagli acri di spazio verde di recente sviluppo adiacente ad esso, inclusa la fase finale della High Line e l'Hudson River Park di 550 acri, con i suoi chilometri di piste ciclabili e da jogging. Con un'attenzione simile alla sostenibilità e alla bioedilizia, The Spiral punta alla certificazione LEED".