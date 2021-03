"Ci sono sempre meno risorse naturali con cui costruire, ma sempre più rifiuti. Per reagire, FabBRICK trasforma i nostri vecchi vestiti in un materiale da costruzione innovativo.", con queste parole Clarisse Merlet, studentessa di architettura presso l'Università di architettura l'ENSA Paris-Malaquais di Parigi, introduce il suo progetto FabBRICK per creare mattoni ecologici e resistenti realizzati con i rifiuti tessili. Un mattone realizzato con FabBRICK contiene l'equivalente di due magliette e ad oggi "FabBRICK ha trasformato 8 tonnellate di tessuti in oltre 17.000 mattoni".

Ogni anno in Europa vengono gettati via 4 milioni di tonnellate di tessuti e, al contempo, il settore delle costruzioni è il più grande produttore di rifiuti con 227 milioni di tonnellate prodotte solo in Francia. Clarisse Merlet, imprenditrice e architetto, ha ideato un modo geniale e sostenibile per riciclare i capi di fine vita e introdurre un modo più sostenibile per costruire. Nasce FabBRICK, il primo mattone ecologico realizzato esclusivamente con ingredienti di origine biologica e non inquinanti. Così "i vecchi vestiti che mettiamo negli appositi cassonetti della raccolta in città trovano una seconda vita:", spiega Merlet, "i pezzi troppo danneggiati per essere riutilizzati diventano ottimi materiali da costruzione, offrendo sia isolamento acustico che termico". Ad esempio, il cotone fornisce un buon isolamento acustico e termico ed è presente nella maggior parte dei nostri indumenti.

La giovane studentessa parigina, che oggi è un'imprenditrice, riceve la materia prima già triturata da un'azienda di raccolta di abbigliamento. Gli scarti colorati vengono impastati con una colla sostenibile sviluppata da Clarisse Merlet stessa, posti in uno stampo e compressi meccanicamente. con una macchina ideata appositamente per il progetto che utilizza energia meccanica attivata con un martinetto. I mattoni ottenuti necessitano di essere asciugati e impiegano circa due settimane. FabBRICK produce mattoni ad incastro che possono essere impilati senza spostarsi. Clarisse Merlet conclude: "A FabBRICK tutte le nostre creazioni sono pensate e realizzate a mano nei nostri laboratori nel cuore di Parigi. Dalla nostra creazione alla fine del 2018, abbiamo già prodotto più di 40.000 mattoni, ovvero 12 tonnellate di tessuti riciclati . Sono state sviluppate tre macchine per espandere il progetto. L'ultima versione è stata duplicata cinque volte, per poter aumentare la nostra capacità produttiva. Il passo futuro, per noi, è quello di industrializzare il processo F ab BRICK ation per poter riciclare ancora più scarti tessili!".