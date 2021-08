Vacanze da sogno nel villaggio di isole nelle isole in uno dei luoghi più remoti del pianeta Studio mk27 presenta Maldive, un villaggio di vacanze da sogno, immerso nella natura più incantevole delle Maldive, che realizza uno dei più grandi archetipi della letteratura: l’isola, attraverso la creazione di una serie di isole nell’isola per un soggiorno mozzafiato in cui le persone possono fare ciò che normalmente non farebbero, liberare la creatività, amplificare i sentimenti naturali in un’atmosfera idilliaca.

A cura di Clara Salzano

Photo credit Studiomk27

"Come costruire uno spazio in cui l'ospitalità offra romanticismo e contatto profondo con la natura, ma aumenti comunque gli incontri sociali? Come portare le persone a condividere davvero tra loro questa esperienza estrema di uno dei luoghi più remoti del pianeta? Le persone cercano naturalmente la complicità degli altri quando attraversano giorni straordinari.", così Studio mk27 presenta Maldive, il progetto per un villaggio di vacanze da sogno, immerso nella natura più incantevole delle Maldive. Quello che Studio mk27 è riuscito a creare è uno dei più grandi archetipi della letteratura: l'isola attraverso la creazione di un villaggio di isole nell'isola per un soggiorno mozzafiato.

Photo credit Studiomk27

L'hotel alle Maldive crea uno spazio accogliente in cui le persone possono liberare la creatività, amplificare i sentimenti naturali in uno stato di sogno. Negli ultimi anni, il team dello Studiomk27 ha avuto lavorato per immaginare un rifugio che offrisse un'esperienza di vita radicale, una casa temporanea nella fauna selvatica e nei cieli aperti delle Maldive. Il risultato è un villaggio rispettoso dell'ambiente circostante, che riesce a catturare e amplificare la forza del paesaggio: "Le linee architettoniche non rompono mai l'orizzonte, parlano basso ed elegantemente.", spiegano gli architetti, "Tutti gli edifici sono visivamente permeabili, fusi, smaterializzati, mettendo la vita e gli uomini al centro dell'esperienza".

Photo credit Studiomk27

La forma dell'isola segue le curve naturali, andando a creare una serie di spiagge e sentieri immersi nella natura, cancellando ogni traccia di gesti umani. L'unico percorso costruito, in legno, costituisce un asse su cui insiste l'intero villaggio che è costituito da un edificio principale a uso comune, dove le persone si incontrano, fanno i loro passi, noleggiano l'attrezzatura per le immersioni subacquee, si fermano casualmente per acquistare frutta e fiori prima di partire per un giro in barca; ville di lusso; la Spa, che è un'isola nell'isola; e lo stabilimento balneare. "Il paesaggio orna l'intera isola, crea privacy per le ville e si dispiega per evidenziare gli edifici comuni più importanti, stabilendo una gerarchia di punti focali alle diverse costruzioni.", continua Studiomk27 , "Dopo essere arrivato, l'ospite percorre i sentieri naturali per raggiungere la sua villa. Arriva un nuovo aspetto dell'isola, la possibilità di un'esperienza immersiva ricca di sorprese, una promessa di tesori nascosti da scoprire".

