Vendesi la casa più remota d’Inghilterra Circondata dalle montagne, senza nessun altro edificio attorno, la Skiddaw House è definita come la casa più remota d’Inghilterra, e, dopo 200 anni dalla sua costruzione, è stata messa in vendita. Accessibile solo a piedi o in mountain bike, questo ex rifugio di caccia è stato a lungo usato come ostello è una base ideale per esplorare le tranquille Northern Fells del Lake District.

A cura di Clara Salzano

La strada più vicina alla Skiddaw House è a 3,5 miglia di distanza. Circondata dalle montagne, senza nessun altro edificio attorno, la Skiddaw House è definita come la casa più remota d'Inghilterra, e, dopo 200 anni dalla sua costruzione, è stata messa in vendita. Accessibile solo a piedi o in mountain bike, questo ex rifugio di caccia è stato a lungo usato come ostello è una base ideale per esplorare le tranquille Northern Fells del Lake District.

La Skiddaw House è stata costruita nel 1829 dal conte di Egremont di Cockermouth Castle, nel mezzo della foresta di Skiddaw nelle terre solitarie dietro o'Skidda. Situato a 1.500 piedi sul livello del mare, su un terreno di 3,45 acri, l'edificio è stato a lungo un remoto ostello di montagna, accessibile solo a piedi o in mountain bike. È il dormitorio YHA più alto della Gran Bretagna. Non c'è elettricità, segnale telefonico, internet o TV così da essere certi di stare isolati e non avere distrazioni dalla natura mozzafiato intorno. Offre una vera fuga da tutto. È off-grid e all'interno gode di salotti riscaldati da stufe a legna, letti comodi e un'atmosfera rilassata e amichevole.

Costruita come casa del guardiacaccia e utilizzato nel corso degli anni come residenza del guardiacaccia, capanna di tiro, abitazione dei pastori, centro campo delle scuole, escursionisti, la Skiddaw House ha iniziato a fornire alloggio a escursionisti, corridori e ciclisti nel 1987. Attualmente è usato come un ostello della gioventù e il contratto di locazione significa che dovrà rimanere così fino al 2027. Oggi è in vendita presso la Sellers Mitchells Land Agency: "Un'opportunità emozionante e unica per acquistare la casa più remota d'Inghilterra.", scrive "L'immobile viene proposto in vendita con Trattativa Privata in unico lotto… Una data di chiusura per le offerte maggio essere risolto".