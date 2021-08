Questa è la stanza d’albergo più sostenibile mai realizzata Se desideri fare il pieno di sostenibilità senza rinunciare al lusso, l’Earth Suite è la destinazione perfetta. Situata all’interno di Villa Copenhagen, nel cuore della capitale danese, la suite più sostenibile mai realizzata è stata creata in collaborazione con Earth Studio che ha usato solo materiali e tessuti riciclati, insieme a mobili ecologici del produttore danese Mater Design.

A cura di Clara Salzano

Chi pensa che la sostenibilità non possa andare di pari passo con il lusso, il comfort e un’esperienza alberghiera indimenticabile, non ha mai soggiornato al Villa Copenhagen, nel cuore della capitale danese, dove si trova la suite più sostenibile mai realizzata. Si chiama Earth Suite perché è stata creata in collaborazione con Earth Studio che ha usato solo materiali e tessuti riciclati, insieme a mobili ecologici del produttore danese Mater Design.

Con Earth Suite il team di Villa Copenhagen ha ridefinito l'esperienza di un hotel di lusso: "Alla base di Villa Copenhagen c'è la convinzione che il lusso dipenda dalla consapevolezza e scelte sensate che tengano conto dell'ambiente e delle comunità, andando oltre cose materiali per un apprezzamento e un godimento del meglio che la vita ha da offrire.", spiegano, "A Villa Copenaghen, gli ospiti capiranno che il lusso consapevole è godere tutto, da grandi esperienze e incontri inaspettati a cibo di qualità e stimolante ambiente circostante, assumendosi al tempo stesso la responsabilità delle proprie azioni e dei viaggiatori impatto collettivo sul pianeta. Agire in modo responsabile è al centro del DNA di Villa Copenhagen e il team dell'hotel vede sostenibilità come scelta consapevole e non come dovere. Come parte di questo impegno incrollabile l'hotel si è impegnato a promuovere e ad abbracciare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS)... Da ciò che viene servito all'interno dei suoi ristoranti ai servizi disponibili nelle sue suite d'albergo al materiali utilizzati per la sua costruzione, Villa Copenhagen è orgogliosa di fornire agli ospiti e visitatori locali con soluzioni ed esperienze sostenibili". Earth Suite è un esempio di tale approccio innovativo e la stanza offre un'esperienza sostenibile e di lusso a 360° dal pavimento alle rifiniture alle pareti, dagli arredi realizzati ai prodotti fino all'uso esclusivo della bici e del sacco per la box.

Situato vicino alla stazione centrale di Copenaghen, nel cuore della città, Villa Copenaghen è un punto di riferimento architettonico per la capitale danese. Situato all'interno della ex sede centrale delle Poste e Telegrafi, che risale al 1912, l'albergo di lusso del gruppo Nordic Hotels & Resorts comprende 390 stanze e una grande varietà di spazi e servizi. La sua posizione privilegiata vicino ai famosi Giardini di Tivoli e al Meatpacking District rendono Villa Copenaghen una destinazione privilegiata da cui partire alla scoperta della città o anche un luogo esclusivo lusso consapevole e accessibile in cui semplicemente potersi rilassare tra un tuffo in piscina, un massaggio alla Spa o del tempo per sé nelle comode ed eleganti camere, arredate in collaborazione con il premiato studio di architettura e interior design Universal Design Studio.

Il cuore di Villa Copenaghen è la sua Courtyard, allestita da Shamballa Jewels, che accoglie non solo i visitatori da fuori Copenaghen ma incoraggia anche i residenti e i locali a riunirsi qui per il lavoro, le attività sociali e l'incontro, stimolando e connettendo costantemente le persone. Un'altra caratteristica unica dell'hotel sono i suoi spazi verdi interni creati per promuovere calma, benessere e socialità. Onorando la sensibilità del design scandinavo, ogni spazio di Villa Copenhagen rende omaggio allo stile caratteristico dell'edificio originale, incorporando anche nuovi colori, energia e dinamismo. L'iconico edificio è stato originariamente progettato nel 1912 dall'architetto Heinrich Wench in stile neobarocco. L'edificio è stato sede della Posta danese e Telegraph office per 104 anni. Le 390 camere dell'albergo incarnano il lusso scandinavo tradizionale e contemporaneo con alti soffitti, pavimenti a spina di pesce, accenti dorati e finestre dal design originale del 1912. Per ogni camera Villa Copenhagen ha collaborato con il marchio Skandinavisk per sviluppare i servizi ecologici in camera, come le candele profumate e i prodotti in bottiglie riutilizzabili per limitare la plastica monouso in tutta la proprietà.