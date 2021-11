Visite a Casa Balla sold out: vi mostriamo noi gli spazi più belli dell’abitazione futurista La casa di Giacomo Balla a Roma ha aperto al pubblico pubblico per la prima volta. L’incredibile abitazione futurista si trova a Roma ed è molto di più di una semplice casa: è un’opera d’arte totale, un manifesto dell’arte di Balla. La residenza del Maestro futurista è il racconto del suo universo caleidoscopico, con i suoi mobili, le opere d’arte e le decorazioni.

A cura di Clara Salzano

La camera della luce della Casa di Giacomo Balla a Roma

Il Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI di Roma ha aperto la casa futurista di Giacomo Balla, in occasione dei 150 anni dalla sua nascita, ed è stato un enorme successo. Fino al 21 novembre sarà possibile accedere, per chi si è prenotato, all'interno del mondo pittorico in via Oslavia a Roma del Maestro futurista. Peccato però che tutte le visite siano ormai sold out ma non bisogna disperare. Per chi desidera conoscere com'era fatta la casa di Giacomo Balla, vi mostriamo cosa non siete riusciti ad ammirare con i vostri occhi.

Il corridoio della Casa di Giacomo Balla

La casa di Giacomo Balla a Roma è stata aperta per la prima volta al pubblico. La sua incredibile abitazione futurista si trova in via Oslavia, nel cuore del quartiere Della Vittoria, ed è molto di più di una semplice casa, è un'opera d'arte totale, un manifesto dell'arte di Balla. La residenza del Maestro futurista è il racconto del suo universo caleidoscopico, con i suoi mobili, le opere d'arte e le decorazioni.

Lo studiolo rosso nella casa di Giacomo Balla

La casa di Giacomo Balla si può definire uno dei suoi più grandi capolavori, che è rimasto inaccessibile al pubblico per trent'anni e ora riapre fino al 21 novembre 2021. "Attraverso la riapertura dell'abitazione del Maestro futurista recuperiamo una parte del nostro DNA, una delle maggiori storie dell'arte del Novecento che ha cambiato per sempre il modo di fare, concepire e vivere la pratica artistica", spiega a Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI Arte e curatore del progetto.

Arte e vita si compenetrano totalmente nella casa di Giacomo Balla. Tutto nell'incredibile abitazione è stato definito e realizzato nel dettaglio dal Maestro futurista, dagli arredi alle sculture, dalle stoviglie ai vestiti. Nella casa romana, il famoso artista visse e lavorò, con la moglie Elisa e le due figlie Luce ed Elica, dal 1929 fino alla sua morte, giunta nel 1958. Già dalla porta d'ingresso, con la targa FuturBalla, si viene catturati all'interno di un mondo magnifico fatto di colori e progettualità.

Il bagno nella casa di Giacomo Balla

Tutto nell'abitazione romana racconta dello straordinario universo di Balla, dalla camera delle figlie alla cucina, dal famoso studiolo rosso al salotto. Le pareti e le porte sono state dipinte a mano dal Maestro futurista insieme a Luce ed Elica, che hanno vissuto in quest'opera d'arte totale fino agli anni Novanta. La casa, da anonimo appartamento borghese, viene trasformato in una sorta di bottega rinascimentale dove il Maestro crea e dipinge tutto, tavoli, sedie, letti, poltrone che convivono accanto alle opere d'arte da lui realizzate. Passeggiando tra le varie stanze dell'abitazione si può percepire il movimento che fu la cifra stilista dell'arte di Giacomo Balla.

La camera di Elica

"Casa Balla. Dalla casa all’universo e ritorno" è stato reso possibile dalla collaborazione tra il Maxxi e la Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggio. L'eccezionale progetto di visita è accompagnato da una mostra al MAXXI che realizza un continuum spazio temporale dell'arte di Balla dimostrandone la totale contemporaneità. L'arte del pittore futurista realizzava una visione a 360° che può essere d'ispirazione per i creativi di oggi.