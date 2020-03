Nella parte occidentale della contea di Palm Beach sta nascendo una comunità mai vista prima. Si chiama Agrihood ed è la comunità agricola che vive attorno alla una fattoria di cinque acri e un fienile nel cuore di Arden. Qui i residenti possono fare volontariato per lavorare con gli agricoltori a tempo pieno mentre piantano e si occupano delle colture, e partecipare alla raccolta di frutta, verdura, erbe e fiori freschi di fattoria per poi consumare i prodotti della terra.

Agrihood nasce dall'idea di Brenda e Bob Helman che volevano vivere in un posto che fosse sano, attivo e in posizione centrale. Ad Arden hanno creato una comunità rurale attorno ad una fattoria e un fienile dove tutti i residenti sono chiamati a coltivare e contribuire all'agricoltura del posto, oltre a usufruirne. "È come tornare indietro nel tempo", ha detto Brenda Helman, "Le case hanno portici anteriori e tutti i vicini si conoscono.". Arden è diversa da tutte le altre comunità del sud della Florida perché offre una fattoria in cui i residenti possono prendere parte ai prodotti freschi.

Nel cuore di Arden il quartiere agricolo sta prendendo parte. Il quartiere è stato progettato da Freehold Communities di Boston. Una volta completata, la fattoria di Arden avrà un fienile di 4.000 piedi quadrati e 5 acri di terreno curati dai nuovi direttori della fattoria Tripp Eldridge e Carmen Franz e dai residenti. La fattoria coltiverà ortaggi, fiori, erbe e alberi da frutto e fornirà prima i residenti della fattoria. Eldridge e Franz dirigeranno anche eventi nel fienile come seminari sul giardinaggio biologico, cene da fattoria a tavola e lezioni di agricoltura per i bambini del quartiere. Inoltre all'interno del fienile ci sarà un negozio dove si venderanno i prodotti locali. Il progetto ancora non è stato completato ma quando sarà finito ci saranno 2.000 case; i residenti pagheranno una quota mensile per sostenere i costi di gestione della fattoria e della comunità agricola. "È solo qualcosa che non vedi da nessuna parte", ha detto la direttrice del marketing di Arden Susan Moguel. "La gente vuole solo tornare sulla terra."