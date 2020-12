The Butterfly è il nuovo progetto residenziale dello studio di architettura 314. Si trova a Vouliagmeni, in Grecia, vicino al lungomare di Atene, ed è composto da quattro residenze indipendenti che si ispirano alla forma della farfalla. Come suggerisce il nome, il design evoca il bellissimo animali con le ali spiegate che si estendono dalle proprietà al giardino, fornendo ombra al piano terra e viste mare mozzafiato al piano superiore. Le stesse hanno una particolare forma ricurva che permette la massima privacy ai residente di queste ville di lusso su uno dei lungomari più suggestivi della Grecia.

Il lungomare di Vouliagmeni, che un tempo era un comune indipendente dell'Attica, è caratterizzato da delle baie calme e protette, spiagge di ghiaia e mare cristallino. Qui lo studio di architettura 314 ha progettato quattro residenze indipendenti a Vouliagmeni, in Grecia, che si ispirano alla forma della farfalla. Utilizzando la trasparenza come elemento di unione tra l'esterno e l'interno, i progetti sono ville di lusso su uno dei lungomari più suggestivi vicino ad Atene: "Il vetro U è ampiamente utilizzato, sostituendo o mimetizzando le pareti solide per consentire il passaggio della massima luce naturale. Allo stesso tempo, questa scelta del vetro distorce il movimento, aumentando la privacy dei residenti e l'atmosfera dello spazio vista dall'esterno.", raccontano gli architetti, "Nello specifico, la lucentezza del vetro u è accoppiata all'effetto opaco dello stucco cementizio bianco scelto per pareti, pavimento e soffitto. Inoltre, le rocce poste intorno alle proprietà aggiungono un elemento terroso alla composizione, con quelle più grandi che nascondono elementi strutturali e ripongono pannelli di vetro, lasciando in vista solo le cose esteticamente necessarie. I laghi artificiali riflettono la forma organica della farfalla, il vetro a U e la vegetazione, creando una sensazione di isolamento e pace. Sentieri galleggianti passano sui laghi e sulla vegetazione per collegare i balconi del piano terra, offrendo in questo modo un'alternativa, più vicina al percorso naturalistico".