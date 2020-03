Il Vredefort Dome è un'area del Sud Africa dichiarato patrimonio mondiale dell'Unesco. Witklipfontein è una delle fattorie originali della zona, acquistata dalla famiglia Huyberechts nel 2013 che hanno reso l'area un eden dove vivere a stretto contatto con la natura. L'eco lodge è un villa disponibile a soggiorni di vacanza immersi nella natura selvaggia africana dove potersi allontanare dalla frenetica realtà.

Witklipfontein è un eco lodge che si sviluppa su una superficie di 215 ettari. Lo spazio pensato per il benessere dei suoi abitanti cambia in base alle stagioni. La casa scompare ed è in piena armonia con la natura, la fauna e la flora circostanti grazie ad una struttura ipogea che permette all'eco lodge di mimetizzarsi nel paesaggio. La villa è caratterizzata da un dialogo continuo tra l"uso crudo dei materiali che porta una calda sensazione in casa e grandi vetrate apribili che rendono la casa in perfetta continuità con l'esterno. Witklipfontein può ospitare fino a dieci persone e comprende due camere familiari, una camera da letto matrimoniale, una cucina e un salotto comuni completamente attrezzati, oltre ad uno spazio di lavoro e uno spazio esterno per il relax.

L'eco lodge si fonde completamente con la natura circostante. Witklipfontein è progettato per mimetizzarsi nel paesaggio, sembra infatti che sia lo stesso terreno collinare del Vredefort Dome a rialzarsi per fare posto ad una casa sotterranea integrata nella natura. "L'architettura di Witklipfontein è una combinazione unica di tecniche tradizionali di costruzione vernacolare con un moderno design minimalista", spiegano i fratelli e architetti, Damien e Xavier Huyberechts dello studio GLH, che qui hanno messo in campo la propria esperienza e passione per la natura e l'architettura. L'eco lodge è immaginato per il benessere di tutti e per essere autosufficiente: "Svegliarsi con la luce del mattino e i suoni della natura che si sveglia. Giornate piene di attività per alcuni e tranquillità e pigrizia per altri… Le serate si concludono con l'osservazione delle stelle dal tetto, osservando l'immensità dell'universo e il miracolo della vita in tutte le sue forme".