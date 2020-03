Penne, quaderni, vestiti, stoviglie, il mondo di Muji non conosce confini non solo territoriali ma anche espansivi. Il famoso marchio giapponese è da tempo che si è affacciato anche al mondo delle abitazioni realizzando un nuovo tipo di case prefabbricate che favoriscono lo stile di vita Muji. L'ultima arrivata si chiama Yō no Ie ed è una casa dove non esistono confini tra interno ed esterno.

Yō no Ie è un'abitazione perfetta per vivere in ambienti rurali ed è la prima casa senza scale della linea di case prefabbricate in legno di Muji , lanciata nel 2004. L'abitazione misura 74 metri quadrati ed è caratterizzata da un design unico che non ha colonne né divisioni fisse per favorire l'interazione continua tra interno ed sterno. Yō no Ie fornisce inoltre risposta alla domanda crescente di case a basso costo in Giappone. La nuova casa Muji è perfetta per tutte le età: "Puoi comprarla come prima casa, in vecchiaia dopo che i bambini si sono sistemati, o come una villa di vacanza. [Yō no Ie] dovrebbe essere una risposta piacevole per una casa confortevole.".

Ispirata all'estetica minimalista di Muji, Yō no Ie è una casa su un unico livello che non ha né colonne né divisioni per favorire l'interazione tra interno ed esterno. È stata progettata per favorire la flessibilità, con pavimenti in legno chiaro e pareti bianche, in modo che i proprietari possano decidere la propria configurazione interna in base alle esigenze. Tre aperture a tutta altezza delineano un lato della casa, che si apre verso un ponte esterno che può essere usato come terrazza o giardino allo scopo di creare un'estensione senza soluzione di continuità all'interno della casa. "I confini tra dove sei fuori e dove sei dentro sono ambigui. Dalla stanza, al ponte, all'esterno, lo spazio continua in modo graduale e le attività svolte nella stanza trasudano", spiegano i progettisti di Muji. "Far emergere attività che sono originariamente eseguite in ambienti chiusi in spazi aperti è un modo per associarsi a un nuovo giardino e una vita migliore.". Attualmente Yō no Ie è disponibile solo per il mercato giapponese al costo di 15.980.000 ¥ (circa 120.000 euro).