Il secondo grattacielo più alto d’Africa è un’isola artificiale al largo di Zazibar L’isola della Tanzania ha annunciato che costruirà la Domino Tower, un grattacielo concettuale progettato dall’architetto Jean-Paul Cassia per lo studio xCassia. La nuova torre sarà la seconda più alta in Africa, dopo la Iconic Tower in Egitto. L’edificio di 370.000 metri quadrati conterrebbe 560 appartamenti residenziali e due hotel di lusso tutti all’interno della torre circondata da un porto turistico.

A cura di Clara Salzano

L'isola della Tanzania ha annunciato che costruirà la Domino Tower, un grattacielo concettuale progettato dall'architetto Jean-Paul Cassia per lo studio xCassia. La nuova torre sarà la seconda più alta in Africa, dopo la Iconic Tower in Egitto. L'edificio di 370.000 metri quadrati conterrebbe 560 appartamenti residenziali e due hotel di lusso tutti all'interno della torre circondata da un porto turistico.

La torre commerciale, che costerà circa 1,3 miliardi di dollari (3 trilioni di scellini), sarà l'edificio più alto dell'Africa orientale, centrale e meridionale. ministro di Stato di Zanzibar nell'ufficio del presidente (Economia e investimenti). Il progetto da 1,3 miliardi di dollari è stato sviluppato dal gruppo AICL della Tanzania e dalla società di investimenti Crowland Management con sede a Edimburgo. Emmanuel Umoh, CEO di Crowland Management Ltd, ha affermato che l'edificio, noto come Zanzibar Domino Commercial Tower, sarà un'icona che faciliterà il turismo e la cultura e offrirà opportunità di business. Jean-Paul Cassia, fondatore e direttore del design di xCassia, ha rivelato che la Zanzibar Domino Tower diventerà un luogo turistico chiave per Zanzibar, offrendo a visitatori, residenti e aziende servizi di intrattenimento, cultura e conferenze. La torre doveva essere originariamente costruita nella baia di Ha Long in Vietnam, ma alla fine non è stata realizzata. Il concept del design della torre è arrivato a Cassia nel 2009 dopo aver giocato a domino con i suoi figli: "Sognavo di realizzare questo progetto da oltre un decennio", ha dichiarato l'architetto in un comunicato stampa. Youssef Amour, presidente esecutivo del gruppo AICL, ha dichiarato di voler creare "una delle prime destinazioni globali veramente iconiche dell'Africa per il turismo, l'intrattenimento, la cultura e le conferenze".