125.000 dollari per fare un giro in mongolfiera nello spazio

A cura di Clara Salzano

Prendere una mongolfiera per fare un giro nello spazio sarà presto possibile purché tu sia disposto a spendere 125.000 dollari. Space Perspective è infatti il primo operatore di lancio spaziale che ha annunciato l'opportunità di prenotare il proprio posto per viaggiare nello spazio dal 2024, introducendo una nuova era nelle esperienze di viaggio di lusso.

Gli esploratori dello spazio e gli avventurieri di viaggio si preparino ad aggiornare la propria lista dei desideri perché presto sarà possibile godere di viste a 360 gradi del pianeta Terra da 20 miglia/30 km di distanza. Il viaggio nello spazio a bordo dell'astronave Neptune durerà sei ore. Questa sorta di mongolfiera spaziale ha le dimensioni di uno stadio di calcio e potrà ospitare fino a otto ospiti per un'esperienza sensazionale dal comfort più lussuoso con sedili reclinabili, bar e bagno, per 125.000 dollari ciascuno a ospite. Per salire a bordo della prima mongolfiera spaziale verrà usata una rampa di lancio presso l'iconico Kennedy Space Center in Florida per volare sopra il 99% dell'atmosfera terrestre dall'interno della confortevole capsula dell'astronave Nettuno e le sue grandi finestre panoramiche.

Space Perspective nasce da un'idea della coppia di imprenditori pionieristici ed esperti di viaggi spaziali Jane Poynter e Taber MacCallum, desiderosi di far conoscere a sempre più persone la vita dallo spazio, fino ad oggi accessibile solo agli astronauti. I primi voli nello spazio saranno resi possibili entro la fine del 2024: "I curiosi dello spazio che l'avrebbero considerato troppo rischioso o costoso ora hanno l'opportunità di provare l'euforia di viaggiare nello spazio, con un'ascesa sicura e dolce, un mondo lontano dagli sforzi spaziali alimentati a razzo.", spiega l'azienda, "L'innovativa capsula pressurizzata solleva delicatamente i passeggeri di 100.000 piedi/30.000 m nello spazio per poi essere immersi, per due ore, in viste completamente nuove e mozzafiato della curvatura della Terra in basso, in tutta la sua bellezza e la sua intensità".