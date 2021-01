Gli adesivi murali sono una soluzione d'arredo ottimale per chi vuole aggiungere un tocco di originalità alle stanze della casa senza ricorrere alla pittura.

Gli stickers da parete si applicano e si rimuovono con facilità: potrete cambiare idea sullo stile del vostro appartamento ogni volta che volete e conferire alle stanze aspetti sempre diversi e sempre originali.

Possono essere applicati sulle pareti, ma anche sulle finestre o sui mobili.

In vendita trovate diverse tipologie di adesivi murali. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Scegliete la decorazione ideale in base ai colori dei mobili e della pittura, in base al tipo di stanza e in base allo spazio a disposizione. Potete scegliere un soggetto 3D o bidimensionale. Valutate bene le diverse fantasie: i fiori e i tribali, ad esempio, sono perfetti per il soggiorno e la camera da letto, mentre nella cameretta dei bambini si inseriscono meglio sagome di animali, mongolfiere e disegni con colori pastello.

I più ricercati sono quelli in vinile, ma possono essere d'effetto anche la carta e la poliestere.

Grazie alla wall art potrete dare sfogo alla vostra fantasia e donare alle pareti bianche un tocco artistico originale, che renda la vostra dimora diversa dalle altre e su misura per voi.

I 10 migliori adesivi murali

Di seguito, trovate una selezione di alcuni tra i più apprezzati adesivi murali del momento. Vi proponiamo diverse tipologie di stickers: dai motivi tribali agli animali per bambini, passando per i fiori da soggiorno e le scritte personalizzate. I prodotti sono economici e alla portata di tutte le tasche.

Decalmile con motivo floreale

Il primo adesivo che vi proponiamo è un motivo floreale. Decalmile propone girasoli e tante altre specie di fiori. Realizzato in PVC, è diviso su due fogli da 30×90 centimetri ciascuno. Può essere staccato e riattaccato facilmente ed è impermeabile.

Questo soggetto è perfetto per il soggiorno e per la cucina. Per accellerare il fissaggio, potete riscaldare la superficie con un asciugacapelli.

Decowall per cameretta

Se cercate una decorazione per la cameretta dei vostri bambini, una buona idea è scegliere un disegno che raffiguri simpatici e colorati animaletti, come quelli proposti da Decowall. Realizzato in vinile, questo adesivo è suddiviso in quattro fogli da 60×32 centimetri.

Si consiglia di posizionarlo su una superficie regolare e liscia. La colla dell'adesivo è resistente e può essere applicato più volte. I colori vivaci rendono l'ambiente particolarmente allegro.

SwirlColor a specchio

Se cercate una decorazione insolita e perfetta per il soggiorno o per la cameretta di una ragazzina, potrebbe interessarvi l'adesivo a specchio di SwirlColor. Si compone di 30 farfalle di diverse dimensioni e realizzate in materiale acrilico e non tossico.

Le farfalle possono essere posizionate anche separatamente; aderiscono facilmente a qualsiasi superficie liscia, dal legno alla plastica. L'effetto che rimandano è 3D.

Pdrui per camera da letto

Se, invece, volete decorare il soggiorno, potrebbe fare al caso vostro una decorazione floreale, delicata, ma originale. Il marchio Pdrui propone fiori di diversa grandezza, forma e colore: scegliete il soggetto che meglio si inserisce nel vostro spazio.

In alternativa, potete scegliere animali, piume o sfondi che ricordano l'Oriente. Il fattore comuni sono i colori chiari e tenui, facili da adattare a qualsiasi tipo di arredamento.

Ufengke per soggiorno

Se le proposte del marchio Pdrui non sono di vostro gradimento, potete valutare quelle offerte da Ufengke. Questo adesivo è realizzato su due foglie da 30 x 90 centimetri, che rendono più semplice l'applicazione. Anche in questo caso, soffioni e fiori sono realizzati con colori tenui.

Può essere scollata e incollata nuovamente in un altro punto con facilità. In molti apprezzano questo tipo di decorazioni anche negli uffici.

PubbliSystemService con frase

Non sempre le immagini sono la scelta migliore per riempire uno spazio spoglio. Molto di moda, in questo periodo, sono le scritte: personalizzate e personali, tratte da un libro o da un film. PubbliSystemService ne ha realizzate numerose varianti: ce n'è davvero per tutti i gusti.

La scritta preimpostata misura in totale 120 x 50 centimetri, ma le singole parole possono essere separate e attaccate singolarmente. Si consiglia di applicare la scritta lentamente e facendo attenzione, per evitare che il risultato non renda al meglio: sarebbe spiacevole, ad esempio, vedere sul muro del proprio salotto una scritta storta.

ElecMotive per bambini

Una delle pratiche più comuni, con i figli piccoli, è quella di tenere sotto controllo la loro crescita usando come metro le piastrelle della cucina. E se invece il metro fosse posizionato sul muro? ElecMotive propone un simpatico albero della crescita, abbellito da animaletti e fiori.

Si sviluppa in verticale ed è disponibile in diverse fantasie e in diversi colori. Può essere applicato sul legno, sul metallo e sulla parete, la colla aderisce perfettamente alle diverse superfici.

Guangmu in vinile

La soluzione ideale per aggiungere un tocco originale ad un ambiente con arredamento molto chiaro potrebbe essere una decorazione con sfumature scure. Per esempio, potreste apprezzare quella di Guangmu, realizzata in vinile e rappresentante un soffione.

Lo stesso marchio propone anche scenari notturni e altre fantasie scure. Potete utilizzare questi stickers in soggiorno, in camera da letto o in cucina. Le loro dimensioni sono varie, così come le loro forme: alcune si sviluppano in verticale, altre in orizzontale.

Verschicker tribale

Per una decorazione più impegnativa e particolare, potete scegliere un tribale o un'immagine che rimanda alla Cina o al Giappone. Per esempio, il marchio Verschicker ha realizzato un dragone stilizzato, che potrebbe essere perfetto in una camera da letto o in un ufficio.

Misura 126 x 58 centimetri; a lato è posizionata una scritta giapponese di 26 x 24 centimetri. Entrambi gli adesivi sono di colore nero.

XX&GUO in carta

L'ultimo adesivo da parete che vi proponiamo è realizzato con la carta ed è perfetto per il soggiorno e per la camera da letto. Si tratta di un wall sticker raffigurante fiori di colore bianco; ha uno stile semplice e delicato, perfetto per gli arredi classici e non eccentrici.

Misura 120 x 90 centimetri ed ha uno spessore di 2 millimetri. Si consiglia di fare attenzione durante l'applicazione, per evitare che si rompa.

Come applicare un adesivo da parete

Gli adesivi si fissano al muro facilmente, basta prestare attenzione e utilizzare poche piccole accortezze.

Per prima cosa, assicuratevi che la superficie da abbellire sia liscia e pulita, ma anche resistente. Inoltre, è importante prendere bene le misure del muro, così da sapere di quali dimensioni deve essere la decorazione.

Procedete lentamente. Potete aiutarvi con un bastone, soprattutto se la parete è particolarmente ampia.

Controllate che non si formino delle bolle d'aria; in caso contrario, non preoccupatevi. Potete staccare l'adesivo e ricominciare.

Se pensate sia più facile, acquistate un adesivo diviso in più parti: gestirne uno più piccolo è più semplice.

Dove posizionare uno sticker da parete

Un adesivo murale serve a decorare e abbellire una parete e aggiungere un tocco personale all'ambiente. Prima di attaccarlo, quindi, osservate bene la stanza. Il risultato deve essere in armonia con il resto dell'arredamento.

L'adesivo può essere posizionato sul muro, sulla finestra, sulla porta, ma anche sugli elettrodomestici o sui mobili. Dipende tutto dal vostro gusto personale.

Anche lo stile delle decorazioni è soggettivo. Si consiglia di utilizzare colori pastello e caldi per la cameretta e per la cucina, mentre nel soggetto e in camera da letto si può osare di più, magari con una decorazione tribale e colori scuri o particolarmente accessi.

Come scegliere il miglior adesivo murale

Gli adesivi murali non sono diversi solo per fantasia e colore, ma anche per i materiali, le dimensioni e la facilità di rimozione. Sono aspetti che non possono essere tralasciati, prima dell'acquisto di questo accessorio per l'arredamento della casa.

Materiali

La maggior parte degli sticker sono realizzati in vinile o in poliestere, materiali resistenti, che non assorbono l'umidità e non si rovinano facilmente. Il loro costo non è eccessivo.

Più sottili e facili da manovrare sono gli adesivi realizzati con la carta, facile da manovrare e adattabile anche a decorazioni 3D.

Scegliete il materiale che pensate sia più pratico da gestire.

Dimensioni

Prendete le misure dello spazio su cui intendete applicare l'adesivo. Se scegliete una scritta, potete utilizzare lettere separate, in modo da allontanarle o avvicinarle a seconda delle necessità e del vuoto da riempire.

Facilità di rimozione

Mentre fissate l'adesivo al muro, potrebbero formarsi delle bolle d'aria. Scegliete un modello che sia facile da rimuovere, in modo da poter ricominciare e rimediare all'errore senza rompere l'adesivo o rovinare la superficie.