Belén Rodriguez, la casa dei sogni a Ibiza: una villa per le vacanze con piscina Belén Rodriguez ama il caldo e spesso fugge in qualche luogo paradisiaco per una vacanza sul mare. Una delle sue mete preferite è Ibiza dove trascorre spesso l’estate. E’ proprio su quest’isola che sogna di avere la sua villa di lusso. Scopriamo come la nota showgirl argentina immagina la casa di vacanza dei sogni, con piscina e immersa nella natura.

A cura di Clara Salzano

Non è un attico a Milano né un caldo chalet di montagna il sogno di Belén Rodriguez. La nota showgirl ama il caldo e non si lascia scappare mai l'occasione di fuggire in qualche luogo paradisiaco per una vacanza al mare appena le è possibile. Una delle sue mete preferite è sicuramente Ibiza dove trascorre spesso l'estate, ed è proprio una villa ad Ibiza il sogno di Belén Rodriguez. La conduttrice argentina ha infatti postato di recente sul suo profilo Instagram il rendering di una villa con piscina sull'Isola delle Baleari: "Prima o poi ti avrò!!!!" ha commentato.

La villa di Ibiza che sogna Belén Rodriguez

La villa con piscina di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez sogna Ibiza, è qui che vorrebbe avere una villa con piscina immersa nella natura. L'immagine condivisa sui social dalla showgirl è solo un rendering ma non sappiamo se ci sia in programma di costruire quest'abitazione da sogno.

Belén Rodriguez in vacanza al mare

Sicuramente il progetto prevede una casa su un unico livello, in perfetto stile ibizenco grazie all'uso della pietra locale e dai colori neutri utilizzati. All'interno della dimora di lusso ci dovrebbe essere una piscina in cui rilassarsi, con attorno numerosi lettini per la famiglia e gli amici. Tante panche con cuscini completano l'immagine dello spazio esterno della villa sognata da Belén Rodriguez.

Belén Rodriguez nella sua casa riflessa allo specchio

Comodi arredi e luce naturale per gli interni della casa di Belén Rodriguez

Gli interni della villa da sogno di Belén Rodriguez si rifanno agli esterni neutri per creare un'atmosfera rilassante dentro e fuori casa. La luce naturale viene filtrata all'interno creando un ambiente caldo e accogliente caratterizzato da arredi morbidi e sinuosi che invogliano al relax.

Il divano della casa da sogno di Belén Rodriguez

Divani comodi, avvolgenti e arrotondati sono l'ultima tendenza per l'interior design e Belén, che è così attenta alla moda e ai trend, lo sa sicuramente. Nelle immagini delle sue vacanze ad Ibiza si mostra spesso in ville che si integrano nel paesaggio ibizenco, con grandi arcate, colori neutri e atmosfera rilassante. Probabilmente anche la sua villa da sogno avrà queste caratteristiche. Bisogna solo attendere per sapere se e quando questo sogno diventerà realtà.