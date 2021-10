Belén Rodriguez svela i dettagli della cameretta di Santiago: addio pupazzi e colori vivaci Belén Rodriguez, tra una puntata di Tú sí que vales, qualche spot e la nascita della seconda figlia Luna Marie, non dimentica la sua vita da mamma a Milano con il figlio Santiago che ha da poco una nuova cameretta. La schowgirl argentina ha mostrato alcuni dettagli della stanza che sembra quella di un piccolo ometto: niente più pupazzi o colori vivaci ma tinte neutre e tappeti geometrici.

A cura di Clara Salzano

Belén Rodriguez e il figlio con la nuova camera di Santiago – Courtesy belenrodriguezreal

Dopo la nascita della figlia Luna Marie, Belén Rodriguez non ha mai smesso di sottolineare il suo attaccamento alla famiglia e alla vita da mamma che dimostra di condurre a Milano, mentre accompagna il figlio Santiago a scuola, tra una puntata di Tú sí que vales e qualche spot. Ed è proprio al figlio, avuto con l'ex marito Stefano De Martino, che la neo mamma argentina più famosa d'Italia ha dedicato gli ultimi lavori in casa. Belén Rodriguez ha infatti condiviso le immagini della nuova cameretta di Santiago in cui spicca il letto a castello, simile a un fortino all'esterno, che nasconde un nido di benessere e protezione all'interno con scritte motivazionali e colori rilassanti.

I dettagli della camera di Santiago

Dalle immagini condivise da Belén Rodriguez la nuova stanza di Santiago è una piccola camera da ometto. Niente più pupazzi o colori vivaci ma tappeti geometrici e colori tenui come il tortora alle pareti di tendenza per il 2021. La stanza ha le dimensioni di un monolocale milanese con bagno in camera e un piccolo terrazzino. L'elemento caratterizzante della camera di Santiago è il letto a castello che sembra quasi un piccolo fortino con tenda nel livello inferiore e balaustra di vetro per il livello superiore, a cui si accede attraverso un mobile contenitivo a gradoni. Una volta aperta la tenda del letto, l'arredo rivela un piccolo nido di benessere con scritte motivazionali alle pareti e un comodo alto materasso. Nella stanza c'è spazio anche per una scrivania dove Santiago può fare i compiti e un armadio tutto per lui.

Belén Rodriguez e il figlio Santiago prima della scuola – Courtesy belenrodriguezreal

La casa di Belén Rodriguez

I colori della stanza e gli arredi minimali della cameretta di Santiago rispecchiano la nuova casa di Belén Rodriguez. Il parquet chiaro riveste i pavimenti della casa. Il colore grigio tortora è una caratteristica dell'abitazione dove spiccano arredi dalle forme semplici e i materiali naturali come il tavolo Riflessi in marmo nel salotto è la libreria sempre in marmo sul muro di fondo. Tavolini bassi e divani comodi dalle tinte neutre definiscono lo spazio della zona living creando un ambiente elegante e rilassante. Aspettiamo solo dunque di conoscere, appena sarà il momento, la stanza della secondogenita di Belén Rodriguez avuta con il fidanzato Antonino Spinalbese.