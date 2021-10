Bvlgari trasforma Piazza del Duomo a Milano in un’installazione immersiva unica al mondo Bvlgari ha inaugurato a Piazza Duomo a Milano la prima scultura di dati AI immersiva multisensoriale al mondo. L’opera, intitolata Serpenti Metamorphosis, è stata realizzata da Refik Anadol, il pluripremiato new media artist rinomato per il suo lavoro concettuale lungimirante, per Bvlgari e celebra l’emblematica icona del serpente della Maison.

A cura di Clara Salzano

Serpenti Metamorphosis in Piazza del Duomo a Milano

Diamanti, luccichii e vip internazionali hanno fatto di Piazza del Duomo una grande opera d'arte immersiva ieri a Milano. È stata inaugurata da Bvulgari, nel cuore del capoluogo meneghino, la prima scultura di dati AI immersiva multisensoriale al mondo, intitolata Serpenti Metamorphosis. L'opera ideata da Refik Anadol, pluripremiato new media artist rinomato per il suo lavoro concettuale lungimirante, per Bvlgari celebra emblematica icona del serpente della Maison. Chiara Ferragni è stata la madrina dell'evento che ha fatto di Piazza del Duomo ieri una vetrina esclusiva del jet set internazionale. Serpenti Metamorphosis è aperta al pubblico dall'8 ottobre 2021, solo su prenotazione.

Chiara Ferragni madrina all’inaugurazione di Serpenti Metamorphosis di Bvulgari in Piazza Duomo a Milano

Serpenti Metamorphosis è un'opera d'arte immersiva esposta in Piazza Duomo a Milano. Si tratta della prima scultura di dati AI immersiva multisensoriale al mondo, realizzata dall'artista Refik Anadol. Il titolo dell'opera fa riferimento al processo di metamorfosi del serpente, che è l'animale simbolo della collezione Bvulgari. Il pluripremiato artista e regista Refik Anadol ha lavorato sul concetto di metamorfosi realizzando un'innovativa scultura di dati AI, che immerge in un mondo immaginario dove la natura esplode in tutto il suo splendore.

Serpenti Metamorphosis di Bvulgari in Piazza Duomo a Milano

Refik Anado raccoglie i dati che ci circondano e li trasforma in opere d'arte digitali: "Per la nostra entusiasmante collaborazione con Bulgari, per celebrare la sua emblematica Collezione Serpenti, abbiamo creato una Data Sculpture AI chiamata Metamorphosis: Flora per rappresentare infinite forme di trasformazione in varie specie vegetali in natura in una stanza immersiva.", spiega Refik Anadol sul suo profilo Intsagram, "La metamorfosi è un cambiamento di una forma in natura in una completamente diversa. Questo concetto è davvero fonte di ispirazione per un artista come me che lavora con l'intelligenza della macchina, poiché la mente-macchina ha la capacità di prendere i colori, i modelli e le forme della natura e riprodurli in nuove forme di immaginazione. Per questo progetto utilizzeremo il profumo guidato dall'intelligenza artificiale per portare l'esperienza multisensoriale al livello successivo!".

La scultura immersiva Metamorphosis: Flora di Bvulgari in Piazza Duomo a Milano

Bvulgari offre la possibilità di vivere un'esperienza pionieristica nel design multisensoriale nel cuore di Milano. La scultura immersiva è solo la prima tappa del viaggio di Bvulgari che porterà le opere d'arte di Serpenti Metamorphosis a diventare esclusive e uniche nel mondo digitale grazie alla tecnologia NFT (Non-fungible Token). Metamorphosis: Flora a Piazza Duomo era stata preceduta da una mostra sulle Metamorphosis di Bvulgari alla GAM di Milanoin occasione della Milano Design Week 2021 in cui quattro artisti erano stati chiamati a riflettere sul concetto di metamorfosi legato sempre al serpente, emblema della Maison Bvulgari.