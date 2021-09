Bvlgari al Fuorisalone 2021 incanta con le metamorfosi del serpente Arte, design e moda si fondono durante questa edizione settembrina della Milano Design Week 2021. In occasione del Fuorisalone, Bvlgari ha inaugurato presso la Galleria d’Arte Moderna di Milano la mostra “Metamorphosis”. Attraverso alcune delle installazioni più belle della settimana del design milanese, la mostra indaga il tema delle metamorfosi nelle sue diverse accezioni.

A cura di Clara Salzano

Bvulgari al GAM in occasione della Milano Design Week 2021

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Milano Design Week 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cosa si intende per metamorfosi? Quante metamorfosi conosci? Sono alcuni degli interrogativi che si pone la mostra “Metamorphosis” che Bvlgari ha inaugurato presso la Galleria d’Arte Moderna di Milano in occasione della Milano Design Week 2021, in calendario dal 4 al 10 settembre 2021. Si tratta di una delle esposizioni più belle di questo Fuorisalone che trasforma le stanze del GAM in uno spazio camaleontico. Arte, design e moda si fondono durante questa edizione settembrina della Fuorisalone 2021 e sono proprie le installazioni del mondo della moda, da Dior a Palazzo Citterio a Off White + Ginori 1735 nel quadrilatero della moda, ad affascinare maggiormente.

Bvlgari al GAM per il Fuorisalone 2021

I visitatori della mostra “Metamorphosis” di Bvulgari presso la Galleria d’Arte Moderna di Milano sono catturati dall'impianto espositivo originale caratterizzata dalle opere di quattro artisti internazionali (Ann Veronica Janssens, Azuma Makoto, Daan Roosegaarde, Vincent Van Duysen) che si sono interrogati sul tema delle metamorfosi nelle diverse accezioni. E il serpente, simbolo i Bvulgari dagli anni Quaranta a oggi, diventa l' emblema di queste metamorfosi e della rinascita, che è il vero messaggio lanciato da questa Milano Design Week post pandemica. Il cambiamento e la rigenerazione sono anche al centro dell’evoluzione del design della maison romana e in particolare della collezione Serpenti.

Bvlgari al GAM per il Fuorisalone 2021

Nel cortile della GAM, dove inizia la mostra, i visitatori sono accolti da un grande padiglione che richiama la figura del serpente come metamorfosi simbolica nelle collezioni di Bulgari. L'esposizione continua al primo piano della Galleria, a cui si arriva percorrendo lo scalone d’onore dello storico edificio e dove sono esposti anche i capolavori storici dei Serpenti della collezione Heritage di Bvlgari, che qui rappresentano le metamorfosi creative. Il percorso conduce poi nelle quattro stanze monografiche, dove sono collocate le installazioni realizzate dai quattro artisti di fama mondiale e che simboleggiano le metamorfosi artistiche. L'impatto con le opere in mostra suscita nel visitatore un fascino unico che solo una maison del lusso esclusivo come Bvulgari poteva ideare.

Leggi anche L'installazione preferita da Chiara Ferragni al Fuorisalone 2021