La poltrona che ha fatto impazzire Fedez alla Milano Design Week 2021 Ora che la Milano Design Week 2021 si è conclusa sono in tanti ad affermarne il successo. Finalmente Milano, dopo il lungo blocco degli eventi a causa della pandemia, è tornata ad essere di nuovo viva con presentazioni, mostre e installazioni sparse in tutta la città. Presso la Ro Gallery a Milano abbiamo visto alcune delle partecipazioni più interessanti la poltrona Gymball Due, del designer Mario Pagliaro, che anche il cantante Fedez ha dimostrato di apprezzare.

A cura di Clara Salzano

Gymball Due, la poltrona di Mario Pagliaro acquistata da Fedez da Rossana Orlandi durante la Milano Design Week 2021

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Milano Design Week 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ora che la Milano Design Week 2021 si è conclusa sono in tanti ad affermarne il successo. Finalmente Milano, dopo il lungo blocco degli eventi a causa della pandemia, è tornata ad essere di nuovo viva con presentazioni, mostre e installazioni sparse in tutta la città. Sono state oltre 60.000 le presenze solo all'evento speciale del supersalone alla Fiera Milano, Rho, e, nonostante sia mancato il Fuorisalone festoso e goliardico, la sensazione di euforia e di ottimismo era diffusa in tutta la città. Il segnale di ripresa e riapertura è stato lanciato dunque e i designer, gli addetti ai lavori e gli appassionati l'hanno colto. E presso la Ro Gallery a Milano abbiamo visto alcune delle partecipazioni più interessanti sul tema della sostenibilità e responsabilità del design. Anche il cantante Fedez ha dimostrato di apprezzare la consueta mostra della collezionista milanese acquistando la poltrona Gymball Due, del designer Mario Pagliaro, esposta al galleria di Rossana Orlandi.

Durante gli eventi organizzati da Rossana Orlandi durante la Milano Design Week 2021, abbiamo potuto ammirare la selezione di pezzi di design unici in esposizione presso la sua Galleria di Milano, parte della sua collezione permanente e in vendita in esclusiva nello showroom della galleria. Tra questi non è passata inosservata la poltrona Gymball Due di Mario Pagliaro che lo stesso Fedez ha richiesto all'inaugurazione della Milano Design Week 2021 al costo di 1.200 euro. L'originale seduta è un oggetto che coniuga arte e design, pensato per assomigliare ad una scultura in uno spazio interno ma ideale anche per l'esterno: "Due materiali, diversi, trovano un giusto rapporto dialettico tra loro, l'uno sostiene l'altro sia nelle forme, nei colori che nella fisicità dell'opera.", commenta Mario Pagliaro che ha progettato la poltrona appositamente per l'evento di Rossana Orlandi durante la Milano Design Week 2021, "Gymball Due è nata da un'esigenza specifica, cioè quella della seduta ergonomica che cerca di avere una connotazione molto sculturea, basandosi su due forme semplici, due colori complementari, la rigidità dell'acciaio e la morbidezza ed elasticità del silicone. È un gioco, deve divertire e deve parlare, deve emozionare e farsi notare…Il trasferimento funzionale è ciò su cui mi piace lavorare. La struttura è scomponibile, si smonta e diventa piatta. Il re-design qui risulta più forte del design stesso".

La Galleria Rossana Orlandi, il tempio del design a Milano

La Ro Gallery, al numero 14 di via Matteo Bandello, è uno degli indirizzi più apprezzati tra i designer e gli appassionati di design a Milano e nel mondo. La galleria è attiva tutto l'anno ma durante la Milano Design Week è sempre location di eccezione per eventi e appuntamenti imperdibili. Qui sono esposte le collezioni selezionate personalmente da Rossana Orlandi, iconica gallerista milanese partita dal mondo della moda per approdare al design con un piglio di originalità e visione da renderla famosa ovunque. Lo spazio si struttura su più livelli, che comprendono anche lo shop della galleria e il famoso cortile ricoperto dai quasi centenari vitigni a fragola. Chiunque ha accesso nella Galleria di Rossana Orlandi diventa Design da Collezione e rappresenta uno stimolo continuo a una nuova cultura contemporanea e capace di generare emozioni.