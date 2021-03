"Rilassati, ringiovanisci e scollega la spina in questo glamping contemporaneo unico. Si chiama Birdbox e offre il massimo comfort a stretto contatto con la natura. Goditi la vista dell'epica catena montuosa di Blegja e del Førdefjord. Senti la vera calma della campagna norvegese con il cinguettio degli uccelli, i fiumi che scorrono e gli alberi nel vento. Esplora l'area di campagna, cammina fino al fiordo e fai una nuotata, fai escursioni sulle montagne circostanti, rilassati con un buon libro e medita. Goditi l'esperienza unica di Birdbox.", con queste parole la società di design norvegese Livit presenta Birdbox, un elegante rifugio che offre un'accogliente esperienza glamping minimalista e da cui godere di viste panoramiche impressionanti sui fiordi norvegesi.

Birdbox è pensato per attirare il senso di libertà e il desiderio di calma delle persone. Situato tra i fiordi e le montagne della Norvegia occidentale a 15 minuti a ovest di Førde, il rifugio sorge a 200 metri di altezza, accanto al vecchio fienile estivo della fattoria in cui è inserito questo elegante e minimale glamping norvegese. Birdbox misura 220 cm di larghezza e 200 cm di lunghezza e, sebbene ci sia un solo letto, può ospitare comodamente tre persone o due adulti e due bambini. Il progetto di Levit si ispira alle strutture per uccelli in legno attaccate agli alberi nella foresta e al colore delle montagne locali. Birdbox offre un punto di osservazione unico da cui ammirare il paesaggio circostante, con enormi finestre circolari su tre dei suoi quattro lati.

In un momento in cui l'isolamento sociale è l'imperativo categorico, Birdbox rappresenta la soluzione ideale per tornare a viaggiare in totale sicurezza e immersi nella bellezza della natura. L'esposizione all'aria fresca di montagna e un'affascinante vista sul fiordo rendono questo glamping unicocon viste epiche sulla catena montuosa della Blegja. Quello di Førde è il secondo Birdbox, dopo Birdbox LangelandBirdbox Langeland posto sopra le vivaci acque del lago Langelandsvatnet. Ogni cabina Birdbox è progettata per resistere a condizioni estreme e viene fornita con un letto, sedie e un box separato con WC: : "In futuro Birdboxes sarà presente in tutto il paese, dove potrai vivere una nuova esperienza in ogni luogo che visiti", afferma Asbjørn Reksten Stigedal, CEO di Livit.