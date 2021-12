The Ferragnez: la serie

Chiara Ferragni a Courmayeur: quanto costa l’hotel della terza puntata di The Ferragnez la serie Chiara Ferragni è in vacanza a Courmayer nell’hotel della terza puntata della serie The Ferragnez dove canta con Fedez il brano “Shallow”, come Lady Gaga e Bradley Cooper. Scopriamo i dettagli del suo soggiorno.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni torna all’Auberge de La Maison a Courmayeur

Dopo il successo delle prime puntate della serie The Ferragnez in onda su Amazon Prime, Chiara Ferragni si è concessa alcuni giorni di vacanza in montagna con il figlio Leone e Lucia Vittoria e alcuni amici. Per l'occasione la nota influencer è tornata in un luogo a lei molto caro. Si tratta dell'Auberge de La Maison a Courmayeur, tra gli chalet più belli d'Italia, dove Chiara Ferragni e Fedez hanno girato la scena del duetto canoro della terza puntata della sera The Ferragnez. Scopriamo quanto è costato il romantico soggiorno.

L’Auberge de La Maison – Courmayeur

Perché Chiara Ferragni è tornata all'Auberge de La Maison – Courmayeur

Per Chiara Ferragni e Fedez l'Auberge de La Maison a Courmayeur è un luogo del cuore. Il lussuoso albergo è uno chalet dall'atmosfera familiare dove i Ferragnez hanno vissuto momenti magici. La coppia, protagonista della recente serie di successo The Ferragnez, si era recata nello stesso hotel già nel 2020 per vivere un romantico soggiorno.

Chiara Ferragni ai piedi del Monte Bianco

L'Auberge de La Maison a Courmayeur è infatti anche la location della terza puntata della serie sui Ferragnez e di preciso è in questo albergo che Chiara Ferragni e Fedez si sono esibiti con il brano "Shallow", imitando il più famoso duetto canoro tra Lady Gaga e Bradley Cooper.

Chiara Ferragni in vacanza all’Auberge de La Maison – Courmayeur

Quanto costa un soggiorno all'Auberge de La Maison di Courmayeur

Si torna sempre dove si è stati bene ed evidentemente se Chiara Ferragni ha scelto di soggiornare di nuovo all'Auberge de La Maison di Courmayeur è perché ha considerato il posto molto accogliente. la struttura è infatti un tipico chalet di montagna a conduzione familiare a 1.300 metri di altezza ai piedi del Monte Bianco.

Chiara Ferragni con il figlio Leone all’Auberge de La Maison – Courmayeur

L’accoglienza della Famiglia Garin, la bellezza del paesaggio e la cura dei dettagli hanno infatti spinto non solo Chiara Ferragni ma anche altri membri della famiglia a tornare più volte in questo hotel di charme e tranquillità, immerso nella neve con la tipica atmosfera di montagna. Nell'ultimo soggiorno la nota influencer ha portato con se anche alcuni dei suoi migliori amici.

L’Auberge de La Maison – Courmayeur con vista sul Monte Bianco

L’Auberge de La Maison ha un fascino speciale e una vista mozzafiato sul Monte Bianco. Per il suo soggiorno Chiara Ferragni avrà sicuramente scelto una delle suite dell'albergo, in tipico stile da montagna, con arredi di legno, camino e accessori caldi, con vista panoramica. Il soggiorno per due persone in mezza pensione in una suite dell'Auberge de La Maison – Courmayeur parte da 1.500 euro a notte.

Una delle suite dell’Auberge de La Maison – Courmayeur.jpg

L'hotel di Chiara Ferragni a Courmayeur offre una serie di servizi esclusivi come la Spa con piscina interna ed esterna tra la neve, la più vicina al Monte Bianco, sauna, bagno turno, un ristorante di lusso con vista panoramica mozzafiato e tutta l'accoglienza tipica della valle d'Aosta.