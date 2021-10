Chiara Ferragni e Fedez: in casa tappeti di Virgil Abloh e carta da parati di design Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, e Chiara Ferragni amano circondarsi di arredi di design, gadget da collezione e complementi di tendenza. Dall’eccezionale carta da parati che fa da sfondo a molte immagini dei Ferragnez al tappeto con la scritta “Keep Off” in edizione limitata, vi sveliamo alcuni dettagli della casa della coppia.

A cura di Clara Salzano

Fedez e Chiara Ferragni in casa insieme ai figli Leone e Vittoria Lucia

Mentre Chiara Ferragni mostra le prime immagini della nuova casa dei Ferragnez in City Life, abbiamo sbirciato tra le loro numerose stories di Instagram e gli immancabili post della coppia e abbiamo notato che Fedez ama circondarsi di arredi di design, gadget da collezioni e complementi di tendenza. Ha fatto il giro del web la foto che ritrae Fedez e i figli con Chiara Ferragni in abito rosso da gala, prima che la nota influencer partecipasse ad un evento Bvlgari: chi ha notato l'eccezionale carta da parati sullo sfondo dell'immagine?! Oppure in vari video dei Ferragnez si nota un tappeto con la scritta "Keep Off": chi desidera sapere dove l'hanno acquistato e quanto costa?! Vi sveliamo i dettagli della casa di Fedez e Chiara Ferragni.

Fedez e Chiara Ferragni all’ultima Milano Fashion week 2021

La carta da parati della cucina di Fedez e Chiara Ferragni

Molte delle stories in casa di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, e Chiara Ferragni si svolgono in cucina dove si notano sempre una serie di dettagli d'arredamento come la scelta di una carta da parati bianco e nero che rappresenta un paesaggio naturale, piuttosto arido, con cactus, palme e altri tipi di alberi. L'elemento facilmente distinguibile sullo sfondo delle foto, video e stories dei Ferragnez in cucina è una carta da parati che ricorda la fattura e l'eleganza di Fornasetti o di Cole & Son, che realizzano alcune delle carte da parati più esclusive e pregiate al mondo con prezzi che vanno dai 200 euro per un rotolo di 0,52 cm x 1005 cm.

La carta da parati sullo sfondo della cucina di Fedez e Chiara Ferragni

Il tappeto di Virgil Abloh per IKEA in edizione limitata

C'è un tempo che è protagonista di molti post di Fedez e Chiara Ferragni in casa. Ha la scritta "Keep off" e non passa inosservato. Ha dimensioni gigantesche e fa da sfondo a molti sketch quotidiani dei Ferragnez, all'ultima manicure della nota influencer e ai giochi dei figli Leone e Vittoria Lucia. Si tratta del tappeto realizzato da Virgil Abloh per Ikea nel 2019 in edizione limitata. Quando fu annunciata la collaborazione tra il CEO di Off White, nonché uno dei designer più geniali e richiesto del momento, e l'azienda svedese di arredi low cost, fu subito caccia all'oggetto da collezione. Non stupisce dunque che Fedez, grande collezionista di oggetti rari e pop, abbia in casa il tappeto "Keep Off" di Virgil Abloh, in edizione limitata. Tuttavia è probabile che il pezzo dei Ferragnez sia davvero unico perché fuori scala, con dimensioni che vanno ben oltre quelle che Ikea aveva messo in vendita (133 x 195 cm), al costo "democratico" di 129 euro.