Chiara Ferragni viaggia a bordo dell’Orient Express: i servizi e il prezzo dello storico treno di lusso Chiara Ferragni ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni: viaggiare a bordo dell’Orient Express, il treno extra lusso che fa tappa in tutta Europa. Sofisticate suites, assistenza 24 ore su 24, interni super accessoriati, cucina table d’hoste: ecco quanto costa un tour a bordo dell’iconica vettura.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni: viaggiare a bordo dell'Orient Express, il treno del lusso che ha ispirato Agatha Christie per il suo Omicidio sull'Orient Express. L'influencer ha approfittato del viaggio a Venezia per "tuffarsi" in un'atmosfera nostalgia anni '20 ed è proprio in treno che arriverà alla sua destinazione finale, Parigi. Ha documentato tutto sui social, non esitando a mostrare le cabine e gli interni extra lusso della vettura. Guardando l'arredamento curatissimo, i bagni super accessoriati e le camere sofisticate, non sorprende che in molti definiscano l'Orient Express una vera e propria "crociera sui binari": ecco tutto quello che c'è da sapere sul viaggio, le suite, i servizi offerti e i prezzi di questa esperienza.

Il primo Orient Express non arrivava in Italia

L'Orient Express è il leggendario treno di lusso nato nel 1883 da un’idea dell’imprenditore belga Georges Nagelmackers. Inizialmente ricopriva solo la tratta Parigi, Vienna, Costantinopoli, mentre a partire dal 1919, ovvero dopo l'apertura del tunnel del Sempione, è arrivato anche in Italia, toccando Milano, Venezia e Trieste. Attualmente il nuovo Venice Simplon Orient Express è gestito dal gruppo Belmond, lo stesso dell'Hotel Cipriani di Venezia, conta 12 tratte, anche se solo il treno Parigi-Londra ha frequenza giornaliera. La sua particolarità? È contraddistinto da 17 carrozze eleganti e sfarzose, ognuna diversa dall'altra, ma sempre in stile vittoriano tra legni intarsiati, tavolini levigati e confortevoli divani. I vagoni non sono gli stessi del primo ‘900, 11 delle 17 carrozze letto sono state ripristinate dalla Compagnie Internationale des Wagon-Lits, che si è occupata del restauro delle vetture senza rinunciare all'iconica atmosfera retrò.

Il dress code da rispettare sull'Orient Express

Assistenza 24 ore su 24, stewart che parlano 4 lingue, biancheria elegante, lavandini super accessoriati, possibilità di organizzare escursioni e visite guidate nelle città attraversate durante il viaggio, cucina table d'hoste che offre colazione, pranzi e cene di eccezionale qualità, sala bar con pianista: l'Orient Express è un vero e proprio hotel di lusso su binari. Sia i viaggi brevi che quelli che ricoprono l'intera tratta necessitano degli standard minimi di eleganza nell'abbigliamento. A bordo dell'Oriente Express bisogna infatti rispettare delle regole ben precise in fatto di comportamento e dress code: gli uomini hanno l'obbligo di indossare giacca e cravatta quotidianamente, mentre a cena è previsto lo smoking, le donne invece devono puntare sempre su un abbigliamento rigorosamente formale.

Orient Express: quanto costa un viaggio sul leggendario treno

La cabina dell'Orient Express di notte si trasforma in una vera e propria suite con luci soffuse, atmosfera rilassante, lenzuola fresche e vista sul panorama circostante. Nelle carrozze "normali" ogni cabina ha dei letti a castello, nei vagoni extra lusso, invece, ogni suite ha due cabine collegate, dove possono essere collocati due letti singoli oppure un letto matrimoniale in una delle camere e un salotto dall'altra. Quanto costa viaggiare a bordo del leggendario Orient Express? La tratta più economica è quella diurna Parigi-Londra che costa 800 euro. La Venezia-Parigi con pernottamento, pranzo, cena, colazione e tè (ovvero la tratta percorsa da Chiara Ferragni) ha un prezzo di circa 2.500 euro a notte a persona. I percorsi più impegnativi durano almeno 5 notti: c'è il Venezia-Vienna-Londra da 3.500 euro, il Venezia–Budapest-Londra da circa 4.000 euro, l’Istanbul-Bucarest-Budapest-Venezia che arriva a circa 8.600 euro. A queste cifre vanno aggiunti i servizi extra come prenotazioni di alberghi esterni, vini e consumazioni fuori menù.