Com’è la casa di Emma Marrone: design ricercato e tanto comfort Mentre i fan di X Factor non vorranno perdere neppure una nota dei cantanti in gara e i retroscena dei partecipanti, andiamo a curiosare nella casa di Emma Marrone che nei numerosi post condivisi su Instagram ha rivelato una serie di dettagli sulla sua abitazione. Vediamo dove vive e com’è fatto il suo appartamento.

A cura di Clara Salzano

Emma Marrone sul divano mentre sorseggia un bicchiere di vino e idrata il viso con una maschera

I Live di X Factor 2021 sono iniziati e a partire dal 28 ottobre 2021 vedremo in tv, ogni settimana per sette serate, Emma Marrone insieme agli altri giudici che si sfidano a colpi di performance sonore per la vittoria della propria squadra. E mentre i fan del programma non vorranno perdere neppure una nota dei cantanti in gara e i retroscena dei partecipanti, andiamo a curiosare nelle case dei giudici di X Factor. Iniziamo da Emma Marrone che nei numerosi post condivisi su Instagram ha rivelato una serie di dettagli sulla sua abitazione: scopriamo com'è fatta la casa della nota showgirl.

Emma Marrone sul divano di casa, grande e confortevole

Dove vive Emma Marrone

Emma Marrone, di origine fiorentina, sin da piccola si è trasferita in Puglia con i genitori e si sente assolutamente salentina. Tuttavia a causa del lavoro, la nota cantante ha lasciato la sua Puglia per trasferirsi prima a Roma e poi a Milano, anche se torna spesso nella casa dei genitori in Salento. È nel capoluogo meneghino che si gira il programma X Factor ed è qui che Emma Marrone ha fissato la sua dimora.

Da più di un anno, la cantante salentina pubblica diverse immagini della sua abitazione milanese che a differenza di quella romana abbandona lo stile rock per avvicinarsi ad un arredamento più confortevole e di design. Tinte neutre e arredi comodi caratterizzano l'appartamento meneghino di Emma Marrone che si immortala spesso nella sua camera da letto dove spicca un grande schermo sulla parete opposta al letto e pareti e tende grigie che rilassano lo sguardo. Sulla parete del letto spiccano alcuni elementi portafortuna come un grande occhio che probabilmente denota una certa superstizione della cantante che vuole tenere lontano gli spiriti maligni.

Emma Marrone nella sua camera da letto a Milano

Il cuscino della suocera nella casa di Emma Marrone

Un comodo divano riempie lo spazio del salotto nella casa di Emma Marrone. La famosa cantante salentina non ha mai nascosto di amare rilassarsi a casa dove può godere della solitudine ed intimità. Nel salotto della sua abitazione milanese hanno fatto capolino anche alcuni arredi colorati come una poltrona arancione e un pouf azzurro che rendono lo spazio più dinamico e accompagnano perfettamente il divano bianco. A risaltare nell'immagine del salotto di Emma Marrone è tuttavia il cuscino della suocera in primo piano, la pianta di cactus che i suoi fan hanno dimostrato di apprezzare molto su Instagram.

Il salotto di Emma Marrone con in primo piano il cuscino della suocera

Tra i vari post condivisi da Emma Marrone, in cui la possiamo vedere mentre ama rilassarsi nella vasca da bagno o mentre si gode la tranquillità di casa prima di una puntata di X Factor o un tour, ci ha incuriosito anche quello dedicato alla scultura luminosa di Nico Vascellari prodotta da Seletti che riporta l'anagramma "Resist-Sister", un omaggio sicuramente al grande artista. Chissà se l'opera arricchisce qualche angolo dell'appartamento milanese della cantante salentina che non abbandona mai il suo spirito rock.