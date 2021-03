Il Diamond painting, conosciuta anche come Diamond Stitching, Diamond Mosaic e, in italiano, “Arte diamantina”, è un'arte creativa semplice e stimolante che sta riscuotendo un notevole successo tra tutti gli appassionati del fai da te. Si tratta di un hobby che richiede pazienza e dedizione ma è ripagato dallo straordinario risultato finale, colorato e decorativo.

Ma cos'è il Diamond painting? Quest’arte consiste nel realizzare un’immagine attraverso l’utilizzo di piccoli cristalli sintetici. Per realizzarla basta rimuovere la pellicola protettiva sulla tela adesiva e riempire il disegno prestampato con tutti i cristalli in dotazione, gli uni vicini agli altri, utilizzando un pinzetta e seguendo la legenda che arriva compresa nel kit.

Quest’arte nacque in Cina e se originariamente la base di lavoro dove venivano attaccati i piccoli diamanti era di velluto, oggi viene preferita la tela, perché regge meglio la colla.

Chi vuole acquistare un kit completo può dare un'occhiata alla sezione dedicata su Amazon, dove sono disponibili diversi kit per il Diamond painting con tutti gli accessori necessari per riempire le immagini di persone, fiori, animali o paesaggi ma anche kit personalizzati che permettono di riprodurre le foto che si preferiscono.

Scopriamo insieme come si realizza il Diamond Painting, quali sono i migliori kit completi disponibili su Amazon, come sceglierli e quali sono i benefici che derivano dalla pratica di quest’arte creativa

Diamond Painting: come si realizza? Le istruzioni passo dopo passo

La pittura diamantina è un hobby che può essere svolto da tutti perché è piuttosto semplice. Infatti, non servono grandi abilità artistiche ma basta seguire le istruzioni e armarsi di tanta pazienza. Si può scegliere di svolgerlo da soli oppure in compagnia. Vediamo quali sono i passaggi per effettuare un diamond painting perfetto:

prima di tutto stendiamo la tela su quello che sarà il nostro tavolo da lavoro e lasciamola li per qualche giorno in modo che eventuali pieghe o grinze si distendano;

procediamo sollevando una porzione di pellicola protettiva alla volta;

protettiva alla volta; iniziamo ad attaccare i diamantini seguendo la legenda dei simboli e dei colori. Per sollevare ed applicare i diamantini possiamo usare la pinzetta oppure la penna. Se scegliamo la penna dovremo intingere la punta nella cera affinché i diamantini si attacchino;

una volta riempita tutta la porzione che avevamo scoperto, applichiamo una leggera pressione con le mani così da far aderire perfettamente i diamanti alla tela;

scopriamo un' ulteriore porzione di tela e procediamo seguendo le stesse indicazioni.

I 10 migliori kit completi per il Diamond Painting disponibili su Amazon

Partiamo subito con la classifica dei migliori kit completi di diamond painting disponibili su Amazon selezionati in base alle dimensioni, al prezzo e alla recensioni degli utenti che ne hanno già acquistato uno.

Wanxing: kit Diamond painting personalizzato

La prima proposta della nostra classifica è questo diamond painting personalizzato realizzato da Wanxing. L'azienda permette di caricare le proprie foto preferite ed inviarle per poi ricevere la tela con il disegno da riempire con i diamanti. Nella confezione sono presenti il dipinto con la tela, le perline di diamanti, la placca di plastica, la cera e le pinzette. È possibile scegliere tra diversi formati: 30×30 cm, 30×40 cm, 40×40 cm, 40×50 cm, 40×60 cm e 50×50 cm.

Hizoop: kit Diamond painting Disney

Per tutti gli appassionati Disney, ecco il diamond painting Disney che ritrae Topolino e Minnie su uno sfondo molto romantico. La tela misura 24 cm x 34 cm ed ha una forma rettangolare, invece, i diamantini sono semisferici, questo fa si che la tela abbia un effetto 3D. Il kit per la pittura diamantina comprende tutto il necessario: tela con il disegno, diamantini divisi per numero e colore, penna per l'applicazione, la colla e un piccolo vassoio dove rovesciare i diamanti che vogliamo azzeccare.

TINY FUN: kit Diamond painting 5D

Continuiamo con un'altra proposta Disney, ideale per decorare la stanzetta di più piccoli: tela con disegno di Tiny fun. La tela misura 35 x 45 cm ed è pensata per regalare un effetto finale in 5D con diamanti a forma circolare che catturano la luce e scintillano. Insieme alla tela, inclusi nel prezzo troviamo i seguenti accessori: un vassoio di plastica, la cera, una penna ed i diamanti separati in bustine in base al simbolo e ai numeri.

MXJSUA: Kit competo Diamond painting 5D

La tela decorativa 5D MXJSUA da parete è una tela ad olio impermeabile ed uniforme, il motivo ha uno sfondo adesivo e una pellicola protettiva in plastica per mantenere il quadro appiccicoso, in modo da poter applicare i diamantini. I diamanti sono semisferici ed hanno una superficie di 17 sezioni super scintillanti. Il kit completo include i diamantini, la penna, la gomma per la penna ed il vassoietto. È disponibile una sola dimensione da 25 cm x 30 cm.

Pingsmu: kit con tela partial drill

Continuiamo con una proposta un po' diversa perché si tratta di una tela partial drill, significa che non dovrà essere ricoperta interamente dai diamantini ma alcune parti del disegno resteranno scoperte. La tela è disponibile in diverse misure: 40 x 50 cm, 50 x 60 cm, 60 x 75 cm, 70 x 80 cm, 80 x 100 cm. Nella confezione sono inclusi i diamantini, divisi per colore e simbolo, la cera per attaccarli alla penna, due penne per l'applicazione e un vassoio di plastica dove conservare tutti i diamantini.

MXJSUA: Craft Arts cielo stellato

Un'altra tela realizzata da MXJSUA è il diamond painting che riprende il celebre dipinto "Cielo stellato" di Van Gogh. È una vera chicca per chi ama l'arte. La tela è impermeabile ed ha uno sfondo adesivo protetto da una pellicola così da preservarlo fino al momento in cui verranno applicati i diamantini che sono semisferici e super scintillanti. Le dimensioni, 30 cm x 40 cm, rendono la tela un perfetto complemento d'arredo da posizionare in salotto o in camera da letto. Anche in questo caso sono forniti tutti gli accessori necessari per riempire il disegno.

ParNarZar: Kit diamond painting quadrato

Continuiamo la nostra classifica con questo diamond painting quadrato di ParNarZar con un disegno colorato e d'impatto, perfetto per decorare anche un ufficio. Il kit comprende sia diamanti trapano che diamanti quadrati per riempire al meglio gli spazi e donare maggiore lucentezza. Il quadro misura 40 cm x 40 m e può essere incorniciato per esaltarne i colori. Incluso nel prezzo, troviamo la tela HD, la penna gemme, il vassoio in plastica, la borsa con cerniera, l'adesivo e le istruzioni in inglese, tedesco, francese, italiano e in spagnolo.

DPartdecor: kit Diamond painting a tema Harry Potter

Per tutti gli appassionati della saga del celebre maghetto, proponiamo questa tela con numeri che misura 30,5 x 40,6 cm, perfetta da incorniciare e appendere in camera. I diamantini rotondi sono perfetti per chi è alle prime armi perché sono più facili da applicare e non richiedono una particolare abilità. Oltre alla tela e ai diamantini, sono inclusi anche una penna e un vassoio.

Yolistar: Kit per Diamond Painting paesaggio

Per chi cerca un paesaggio dove perdere lo sguardo e rilassarsi, proponiamo la tela di Yolistar con uno scenario di Sunflower Manor. La tela misura 30 cm x 40 cm e va riempita con diamanti dalla forma rotonda. Questa bellissima tela è un'ottima idea regalo da fare ad un parente oppure a se stessi per godere di un momento di relax.

Kissral: Kit Diamond painting animali

Kissral propone questa tela per il diamond painting che ritrae un bellissimo gufo coloratissimo, perfetto per decorare la camera da letto o il soggiorno. Il dipinto a punto a croce misura 20 cm x 30 cm e i diamanti da usare per riempire il disegno sono rotondi. Oltre a questo, nella confezione sono inclusi anche una penna e un vassoio per contenere i diamanti che vogliamo applicare.

Come scegliere un kit per il Diamond paiting

Scegliere la tela per il diamond painting è una questione puramente soggettiva per la quale il criterio da seguire è, quasi esclusivamente, quello del gusto personale. Ci sono, però, degli elementi pratici e tecnici che possono influenzare la scelta come la tipologia di tela, le dimensioni e le tipologie di diamantini tra cui scegliere.

Tipologia di tela

La prima cosa da valutare è che tipo di disegno vogliamo ed anche il tempo che vogliamo impiegare in questa attività. Esistono, principalmente, due tipologia di tele per la pittura diamantina:

full drill : questa tipologia prevede che tutto il disegno sia riempito con i diamanti e alla fine restituirà un dipinto molto simile ad un mosaico;

: questa tipologia prevede che tutto il disegno sia riempito con i diamanti e alla fine restituirà un dipinto molto simile ad un mosaico; partial drill: la seconda tipologia, invece, prevede che alcune parti siano ricoperte da diamanti mentre altre no. In molti casi, ci sono due soggetti disegnati e la parte con i diamanti serve a focalizzare l'attenzione su uno dei due soggetti.

Dimensioni

Le dimensioni del quadro sono molto importanti per diversi aspetti. Sicuramente il primo riguarda lo spazio che abbiamo a disposizione a casa e la parete su cui vogliamo appendere il disegno una volta terminato. Inoltre, teniamo conto che le dimensioni del quadro dovrebbero influenzare anche il disegno che andremo a scegliere. Infatti, consideriamo anche che un quadro piccolo dovrà avere meno dettagli altrimenti l'effetto finale sarà poco piacevole e disordinato, al contrario, una tela di grandi dimensioni potrà raffigurare un'immagine più dettagliata e complessa.

quadri con dimensioni inferiori a 30 cm meglio scegliere un disegno con un solo soggetto;

meglio scegliere un disegno con un solo soggetto; quadri tra i 30 cm ed i 50 cm è possibile scegliere immagini che raffigurano due soggetti;

è possibile scegliere immagini che raffigurano due soggetti; quadri superiori ai 50 cm possono contenere fino a quattro soggetti.

Tipologia di diamanti

I diamanti possono avere varie forme: quadrati, rotondi e semisferici. Il consiglio per chi è alle prime armi è di optar per quelli rotondi perché sono più facili da applicare in quanto è più facile centrare il diamante. Oltre alla facilità di applicazione, bisogna considerare anche l'effetto finale che è diverso: con i diamanti rotondi ci saranno sempre degli spazi vuoti e si avrà l'idea di una tela riempita con il punto a croce mentre con quelli quadrati la tela sarà completamente piena, proprio come un mosaico. Infine, ci sono i diamanti semi-sferici che regalano un effetto 3D o 5D alla tela, e possono avere anche la superficie tonda realizzata con diverse sfaccettature, cosa che li rende estremamente scintillanti.

Ci sono i diamantini abbagliati che sono realizzati con dei punti luce, appositamente per illuminare il disegno, e pittura diamantini con LED. Una volta finito di riempire tutto il disegno con i diamanti, la tela si illuminerà regalando un vero spettacolo.

Accessori

Il kit completo per la pittura diamantina deve contenere: la tela con i numeri e simboli, i diamantini suddivisi per colori e simboli, una pinza e una penna per l'applicazione, colla o cera per far attaccare i diamantini alla penna e un vassoietto dove poter riversare i diamanti che stiamo applicando. Insomma, è importante che ci sia tutto il necessario per poter portare al termine il disegno. In genere, i kit sono venduti già completi di tutto e non è necessario acquistare accessori separatamente, anzi, molte volte i diamanti dati in dotazione sono più che sufficienti.

I benefici del Diamond painting

La pittura diamantina è un ottimo passatempo per trascorrere le giornate ed ha notevoli risvolti positivi sia sulla mente che sull'umore delle persone che praticano quest'arte. Riassumiamo quali sono i vantaggi della pittura diamantina:

abilità di concentrazione: applicare i diamanti nell'ordine giusto e negli spazi giusti richiede molta attenzione. Per svolgere questo compito sarà necessario staccare da tutte le altre attività e dedicarsi totalmente all'applicazione;

applicare i diamanti nell'ordine giusto e negli spazi giusti richiede molta attenzione. Per svolgere questo compito sarà necessario staccare da tutte le altre attività e dedicarsi totalmente all'applicazione; rilassamento: dopo un po' di applicazioni, le azioni da svolgere diventeranno automatiche e la mente si rilasserà fino a raggiungere il pieno relax;

dopo un po' di applicazioni, le azioni da svolgere diventeranno automatiche e la mente si rilasserà fino a raggiungere il pieno relax; relazioni familiari: è un ottimo modo per coinvolgere tutta la famiglia in un'attività di gruppo. Infatti, è possibile scegliere delle tele più semplici per coinvolgere anche i bambini così da trascorrere dei pomeriggi rilassanti di giochi.

Dove acquistare il kit completo di Diamond painting

Le tele per il diamong painting possono essere acquistate comodamente online su uno dei tanti e-commerce come Amazon dove sono disponibili tantissimi quadri che riproducono le più svariate immagini. È possibile scegliere tra paesaggi, animali, piante, fiori e personaggi Disney. È importante affidarsi ad un negozio, fisico o online, che sia rintracciabile e che abbia un buon servizio di assistenza per i clienti per far fronte ad eventuali problemi.