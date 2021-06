È ufficiale, quello che era solo un progetto sarà presto realtà, la nave Earth 300 è pronta e approvata, il progetto preliminare dell'ingegneria è completata. "Vogliamo costruire un'icona globale per la scienza, progettata come una scultura scientifica su i mari, per catturare l'attenzione delle persone e ispirare la loro immaginazione”, ha commentato Aaron Olivera, CEO di Earth 300, nella conferenza di lancio del progetto che consiste nella costruzione di una piattaforma tecnologica per la scienza, l'esplorazione e l'innovazione in mare, che incorpora Robotica, IOT, intelligenza artificiale e informatica quantistica. A bordo ci saranno 22 laboratori all'avanguardia e trasporterà 160 dei più importanti scienziati del mondo.

È stato lanciato il progetto di Earth 300 che prevede la costruzione di un gigayacht, grande più del Titanica, dedicato alla scienza e alla ricerca: "Stiamo vivendo un momento cruciale per l'umanità

storia, affrontando la più grande sfida dagli albori dell'uomo: il cambiamento climatico, quindi il nostro obiettivo è per lanciare l'allarme climatico su scala globale e ispirare un'era di immaginazione ecologica, generando un nuovo marchio di avanguardia planetaria, leader etici che sosterranno un nuovo visione economica ed ecologica per il mondo”, continua Aaron. Earth 300 porterà a bordo i migliori scienziati al mondo: "A bordo della nave esploreremo il più ampio spettro di punti di vista, riunendo le menti più intelligenti e brillanti per creare un'intelligenza collettivo che non ha rivali per portata e diversità". Imprenditori ed economisti, ingegneri, esploratori e artisti, lavoreranno insieme per portare sul mercato soluzioni rapide, di vasta portata ed eccezionali in tempo reale. Inoltre la nave offrirà una piattaforma open source per gli scienziati di tutto il mondo per beneficiare di questa conoscenza.