Ecco dove Chiara Ferragni trascorre la domenica a Milano Tra una vacanza a Forte dei Marmi e un viaggio a Cannes per lavoro, Chiara Ferragni ha scelto di trascorrere la sua domenica milanese in una delle location più esclusive del capoluogo lombardo. Si tratta del Ceresio 7 Pool and Restaurant posto al piano Penthouse della casa milanese di Dsquared², in via Ceresio 7.

A cura di Clara Salzano

Tra una vacanza a Forte dei Marmi e un viaggio a Cannes per lavoro, Chiara Ferragni fa sempre ritorno a Milano, dove ha la sua casa e la sede della suo impero del lusso e della bellezza da 11 milioni di euro di fatturato. E tra immagini di invidiabili outfit e quadretti familiare, la nota influencer non manca di concedersi momenti di svago in città. E per la domenica milanese appena trascorsa Chiara Ferragni ha scelto di trascorrere il suo tempo libero in una delle location più esclusive del capoluogo lombardo. Si tratta del Ceresio 7 Pool and Restaurant posto al piano Penthouse della casa milanese di Dsquared², in via Ceresio 7.

Situato sull'attico del palazzo di Dsquared2 a Milano, ex sede Enel degli anni Trenta, Ceresio 7 è il ristorante con piscina del prestigioso edificio. Progettato dallo studio di architettura Storagemilano, in collaborazione con gli stilisti Dean e Dan Caten, e curato nella realizzazione del concept degli interni e dei complementi dallo studio di interior design Dimore Studio, Ceresio 7 è un tempio del lusso e del jet set con vista mozzafiato sui grattacieli di Milano. Saliti all'ultimo piano dell'edificio di via Ceresio 7, sembra di essere teletrasportati su un rooftop newyorchese dalle linee retrò e gusto vintage. Qui ci si può rilassare nelle due piscine della terrazza oppure sedersi al tavolo del ristorante per un pasto esclusivo o un meraviglioso drink.

Chiara Ferragni ha scelto di sedersi ad uno dei tavoli del ristorante Ceresio 7, circondato da palme e cespugli, a godere dell'ombra e della brezza che di sicuro spira all'ultimo piano del palazzo, dove ha sede anche la Spa e l'eccezionale palestra volute sempre dagli stilisti Dean e Dan Caten al piano terra e meno uno del Palazzo di Dsquared2. Il ristornate dell'edificio è caratterizzato da due grandi camini in marmo, posizionati ai lati opposti che definiscono da un lato la cigar room e dall'altro il bar. Un lungo bancone con top in marmo Amani e bordo in ottone lavorato domina la scena nella sala bar con sedute in pelle, piccoli quadri e lampade a braccio sui tavoli dove sorseggiare un drink al tramonto è una delle esperienza più suggestive da fare a Milano.