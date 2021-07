Il resort di Chiara Ferragni a Forte dei Marmi: ecco quanto costa Chiara Ferragni ha deciso di trascorrere alcuni giorni al mare con la famiglia e per il suo soggiorno ha scelto l’Augustus Hotel & Resort a Forte dei Marmi, in Italia. Dalle camere e la Spa alla spiaggia privata e al ristorante, scopriamo quanto è potuta costare la vacanza dei Ferragnez nella loro dimora di charme a cinque stelle.

A cura di Clara Salzano

Continuano le vacanze di Chiara Ferragni che attraverso i suoi canali social si mostra in una nuova location bollente. Dopo il viaggio in Grecia in resort idilliacci del Peloponneso, la nota imprenditrice ha deciso di trascorrere alcuni giorni al mare con la famiglia e per il suo soggiorno ha scelto Forte dei Marmi in Italia. Non sono passate sicuramente inosservate le sue immagini in costume nella spiaggia privata dell'Augustus Hotel & Resort che ha accolto i Ferragnez in tutto il loro splendore estivo. Dalle camere, la Spa alla spiaggia privata e al ristorante, ecco quanto è potuta costare a Chiara Ferragni una vacanza a Forte dei Marmi presso l'Augustus Hotel & Resort.

La storia

L’Augustus Hotel & Resort è una dimora di charme a cinque stelle, immersa nel fascino della storica Villa Agnelli sul litorale toscano di Forte dei Marmi, tra il mare e le Alpi Apuane, circondata da giardini e pinete rigogliose. Con le sue ville, il suo parco e la sua storia, il resort scelto da Chiara Ferragni per una vacanza al mare con la famiglia è un hotel storico di Forte dei Marmi e protagonista indiscusso della Versilia, fin dagli anni Venti. Una delle ville centrali dell’Augustus Hotel & Resort è Villa Agnelli , dove la grande famiglia di Torino trascorse lunghe e letterarie villeggiature per più di trent’anni. Nel 1926 Edoardo Agnelli, figlio del Senatore Giovanni, fondatore della FIAT, e padre di Gianni, acquistò infatti la neo-rinascimentale Villa Costanza, fatta costruire dall’ammiraglio Morin all’inizio del Novecento, dando vita allo stile ricercato ed esclusivo del cosiddetto “vivere in villa” che nasce proprio attorno a Villa Agnelli e alla sua pineta. Oggi la Villa Agnelli è l’Hotel Augustus Lido, una delle ville dell’Augustus Hotel & Resort, nato agli inizi degli anni Cinquanta, dalla trasformazione di un'altra villa, Villa Pesenti, primo nucleo della nascita dell’Augustus Hotel & Resort. Villa Pesenti è un gioiello dello stile modernista di Forte dei Marmi, progettata dal famoso architetto Osvaldo Borsani. Attorno a questa struttura principale, caratterizzata da balconi utilizzati come veri e propri salotti all’aperto, furono costruite negli anni successivi nel grande parco sette ville dal gusto eclettico, realizzate da artisti e architetti di fama internazionale.

L'albergo

L’Augustus Hotel & Resortè stato per oltre venti anni l’unico hotel De Luxe dell’intera Versilia. Nelle ville di charme del resort, tutte diverse e particolari, hanno soggiornato personalità del cinema, dell’arte, della cultura e del jet set da ogni parte del mondo, come Jimi Hendrix, Eugenio Montale, Mario Monicelli, Vittorio Gassman, Charlton Heston, Oriana Fallaci e ora anche Chiara Ferragni che già lo scorso anno aveva scelto l’Augustus Hotel & Resort per le sue vacanze in famiglia. Oltre alle ville di lusso, l'albergo offre un nuovo fitness center realizzato in collaborazione con Technogym nell’edificio La Nave, dove il concept di benessere va oltre la palestra e prosegue con un percorso integrato di attività fisica outdoor nel parco; tre ristoranti, La Fontana, La Sirena e Bambaissa, con veranda sul mare, che è una delle cucine più raffinate della Versilia, e il nuovissimo lounge bar; una spiaggia privata nel rinnovato stabilimento balneare Augustus Beach Club, dotato di piscina di acqua salata riscaldata, oltre 100 tende attrezzate e postazioni per trattamenti benessere. Per una suite in questa dimora di charme con un trattamento all inclusive e l'uso della spiaggia privata il costo di una notte si aggira intorno ai 600 euro. Tuttavia Chiara Ferragni, che per il suo soggiorno ha scelto di viaggiare con tutta la famiglia, compresa la mamma e qualche amico, ha alloggiato probabilmente in più camere, forse anche prenotando una villa intera delle sette che compongono il resort. Il costo delle sue vacanze a Forte dei Marmi sarà dunque molto più elevato.