Estate in giardino: fino al 60% di sconto su arredo e accessori outdoor Su eBay sono cominciati i saldi su Arredamento e Accessori Outdoor. Sconti imperdibili su migliaia di prodotti per arredare terrazzo e giardino, fino al 60 % di sconto. Gazebo, ombrelloni e sdraio, ma anche fontane, barbecue e tappetini elastici per bambini. Tutto quello che serve per arredare, e godersi al meglio, la vita all’aperto e l’estate in compagnia. Abbiamo selezionato le offerte migliori, vediamole insieme!

Sono cominciati gli sconti imperdibili sui Arredo e Accessori Outdoor su ebay. Tantissimi prodotti per arredare il giardino, il terrazzo e il bordo piscina, scontati fino al 60 %, per viversi al meglio, e nel confort più totale, l'estate in compagnia di amici e famiglia!

Fra i tantissimi prodotti fra cui scegliere una vasta offerta di gazebo e ombrelloni per ripararsi dal sole e di sdraio e lettini solari, ma anche divani e serre da giardino. Non mancano poi, neanche le offerte per i più piccoli, con sconti su tappeti elastici e casette da giardino.

In questo articolo abbiamo raccolto le migliori offerte su arredo e accessori da giardino, scopriamole insieme!

Fino al 60 % di sconto su Arredo e Accessori da giardino

– 60 % di sconto su Outsunny Sdraio Pieghevole, questa sdraio reclinabile è regolabile su 5 livelli e fino a 180°. Rappresenta la soluzione ideale per l'estate perché è versatile e può essere utilizzata ovunque. Ha una solida struttura in acciaio con rivestimento in tessuto Oxford e tasca laterale. Una volta ripiegata occupa poco spazio e grazie alla maniglia di trasporto può essere trasportata facilmente ovunque.

– 60% di sconto su Fontana acqua per giardino con pompa solare con led e Batteria Eco. Questa pompa d'acqua a funzionamento solare dispone di 5 attacchi sprinkler per giochi d'acqua in fontane, stagni vasche per uccelli o piccoli bacini. Massima potenza di pompaggio da 250 litri all'ora per un innalzamento dell'acqua fino a 1,2 m e zampilli fino a 60 cm di altezza con 5 diversi giochi d'acqua.

– 55% di sconto su Outsunny Mini Serra da Giardino in Legno una serra in legno che unisce la funzionalità a un piacevole design rustico. Grazie alla sua struttura in legno e policarbonato è solida e resistente e offre una protezione ottimale da pioggia e vento. L'apertura superiore permette di ventilare l'interno di questa mini serra da giardino e di lasciare entrare più luce solare quando serve. Ideale per balcone e giardino.

–55% di sconto su Klarfit Rocketboy Tappeto Elastico con Rete di Sicurezza Interna. Con questo tappeto elastico farete la gioia di tutti i bambini. Misura 250cm e regge fino a 150 kg. Dotato di rete di sicurezza interna e superficie di rimbalzo in polipropilene, è resistente ai raggi UV e ha una struttura con be 48 molle. Con scaletta verniciata a polvere con pioli ampi in plastica antiscivolo.

-50% di sconto su Havanna Gazebo e Set Lounge con divanetti a due posti bianco. Questo esclusivo set è la soluzione ideale per arredare in modo fine e moderno l'ambiente esterno e godersi l'estate. Comprende un gazebo con set lounge completo, dotato di parasole rimovibile e misura 270x230x270cm. Gli elementi possono essere combinati liberamente e posizionati come più si desidera. Con due mezze pareti e una parete intera da montare liberamente.

-50% di sconto su casetta di plastica per Bambini Happy House di Feber, la casetta giocattolo ideale per il divertimento dei più piccoli a partire dai 2 anni in su. Con colori allegri e brillanti misura 104 x 90 x 101.5 cm ed è molto facile da montare. Realizzata interamente in plastica per garantire la massima sicurezza dei bambini, può essere collocata comodamente sia all’interno che all’aperto, in giardino o in terrazzo, per un divertimento assicurato.

-40% di sconto su lettino da giardino mare e spiaggia Playa. Questo lettino prendisole di design in poly rattan è l'accessorio ideale per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Elegante e raffinato e con un design coloniale, è realizzato con una solida base in acciaio in grado di sopportare in maniera adeguata il peso, e un'imbottitura rivestita di fibre di poly rattan color panna. Il cuscino è alto 6cm ed è sfoderabile e lavabile grazie alla zip. Con schienale reclinabile multi posizione.

-30% di sconto su Ombrellone Tunisi con Manovella color Ecru. Questo spazioso ombrellone una volta aperto ha un diametro di 3 metri e consente di creare una grande ombra ideale per i tuoi pranzi all'aperto. Perfetto a bordo piscina, in terrazzo o in giardino è leggero e resistente. Dotato di palo in metallo verniciato con manovella che ne semplifica l'apertura ha un rivestimento è in poliestere

– 20% di sconto su Galileo Bbq Barbecue, questo piccolo e rettangolare barbecue con coperchio e struttura in metallo verniciato e legno è dotato di griglia superiore e inferiore rimovibili e ha 2 prese d'aria regolabili sul coperchio. Con vassoio raccogli cenere estraibile e maniglia laterale di trasporto e 2 ruote è perfetto per passare splendide serate in giardino.

-20 % di sconto su Outsunny Armadietto da Giardino Porta Attrezzi in Legno. Questo pratico armadietto porta attrezzi in legno di abete è ideale per tenere in ordine tutti gli strumenti da giardino. Con on un design molto essenziale e disponibile in diverse colorazioni, misura 179cm x 77 cm e al suo interno ha ben 3 Mensole per avere sempre tutto a portata di mano. Multifunzionale e compatto ha una serratura per la porta anteriore.