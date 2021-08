Ecco l’hotel di Chiara Ferragni e Fedez in vacanza a Ischia Abbondano i post di Chiara Ferragni e Fedez sul proprio yacht di lusso nel Golfo di Napoli. Ecco dove la coppia più chiacchierata dello spettacolo ha scelto di fermarsi a Ischia, una location mozzafiato che gode di una propria baia privata, un piccolo angolo di paradiso, immerso in un parco naturale, che può vantare anche un episodio miracoloso.

A cura di Clara Salzano

I fan di Chiara Ferragni seguono attentamente tutti gli spostamenti dell'influencer più famosa d'Italia e sicuramente non si saranno persi gli ultimi post sulle vacanze dei Ferragnez intercettati sul proprio yacht di lusso nel Golfo di Napoli tra Ischia e Capri. E proprio a Ischia, la coppia più chiacchierata dello spettacolo, Chiara Ferragni e Fedez, hanno fatto sosta in una location mozzafiato, "Un microcosmo di benessere che domina il golfo di Napoli", come viene definito l'Hotel Mezzatorre che gode di una propria baia privata, un piccolo angolo di paradiso, immerso in un parco naturale che può vantare anche un episodio miracoloso.

Sono vacanze italiane quelle di Chiara Ferragni e Fedez quest'anno. Da Forte dei Marmi alla Puglia, dalla Costa Smeralda in Sardegna al Golfo di Napoli, i Ferragnez testimoniano quotidianamente tutti i loro spostamenti lungo il Bel Paese a ritmo di post apprezzati da migliaia di followers. E così scopriamo che se in Sardegna il noto cantante e la più famosa moglie hanno scelto una lussuosissima villa a Porto Cervo, arrivano nel Golfo di Napoli a bordo di un superyacht e scendono dalla confortevole barca solo per fare tappe nei più esclusivi alberghi e ristoranti. È ciò che è successo a Ischia dove di recente la coppia si è fotografata presso il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa che domina la costa da un promontorio roccioso ed è circondato da una fitta macchia mediterranea.

Credit Mezzatorre Hotel & Thermal Spa

Il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa gode di una scenografia naturale senza eguali sull'isola e a poca distanza dall'albergo si trova anche il Bosco di Zaro dove nel 1994 si è manifestato il miracolo della Vergine Maria che parlò al mondo e che ancora oggi questo luogo è meta di pellegrinaggio. Il castello di Mezzatorre ha una storia antica e affascinante. Il nome “Mezzatorre” deriva dalla presenza di un’antica torre rimasta incompiuta – da qui “Mezza” – e costruita tra il XVI e il XVII secolo dagli Aragonesi come torre di avvistamento. A pochi passi dall’hotel sorge anche “La Colombaia”, nello stesso parco del Mezzatorre, che fu residenza del regista Luchino Visconti. Dormire al Mezzatorre è un sogno per tanti grazie alla sua posizione privilegiata in un ampio parco di 7 ettari, immerso nella macchia mediterranea e a picco sul mare, e ai suoi servizi esclusivi a cui non hanno rinunciato neppure Chiara Ferragni e Fedez.