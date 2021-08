Chiara Ferragni in Costa Smeralda: ecco la villa da 3.500 euro a notte Continuano le vacanze di Chiara Ferragni e Fedez, che, come molti quest’anno, hanno scelto mete italiane dove trascorrere l’estate. Dopo Forte dei Marmi, il Lago di Como e la Puglia, la coppia più seguita del web è atterrata con jet privato a Olbia per trascorrere le loro vacanze a Porto Cervo in una villa di lusso con sette camere da letto, piscina, campo da basket e una vista panoramica mozzafiato.

Continuano le vacanze di Chiara Ferragni e Fedez, che, come molti quest'anno, hanno scelto mete italiane dove trascorrere l'estate. Dopo Forte dei Marmi, il Lago di Como e la Puglia, la coppia più seguita del web è atterrata con jet privato a Olbia per trascorrere le loro vacanze a Porto Cervo in una villa di lusso con sette camere da letto, piscina, campo da basket e una vista panoramica mozzafiato.

Niente hotel patinato per Chiara Ferragni e Fedez in Sardegna. Immersa nella natura selvaggia della Costa Smeralda, la villa dove soggiornano i Ferragnez con i figli Leone e Vittoria è una dimora di lusso dotata di ogni comfort. Dalle stories condivise dai due Vip è possibile ammirare la tenuta che comprende una casa su un unico livello, in tipico stile sardo, con inserti di pietra faccia a vista, tanto bianche e ampie vetrate che incorniciano la natura mozzafiato intorno e il panorama unico al mondo. Dai video di Fedez sappiamo che la villa è dotata di un campo da basket dove il cantante ama trascorrere il suo tempo libero con amici o ad insegnare a giocare al figlio Leone. Gli interni della casa sono arredati nelle tonalità neutre del bianco e del beige con inserti di legno e pietra chiara. I pavimenti sono tutti in pregiato marmo e c'è persino un caminetto nel grande salone, sottolineato all'esterno da una struttura conica rivestita da pietra locale.

Piscina, campo da tennis e panorama mozzafiato sono alcune delle caratteristiche principali della villa di Chiara Ferragni e Fedez a Porto Cervo. La nota coppia ha scelto la zona più esclusiva della Sardegna per trascorrere le proprie vacanze. E la villa in cui soggiornano non poteva non rispecchiare il loro stile di vita lussuoso. Secondo quanto riferito dal giornale locale Gallura Oggi, soggiornare nella villa dei Ferragnez in Costa Smeralda ha un costo che parte da 3.500 euro a notte. La prestigiosa residenza si sviluppa su una superficie di 4.000 metri quadrati di cui 650 mq sono solo del salone principale della casa. All'interno c'è spazio anche per un teatro, una sala fitness e ben sette camere da letto con bagno.

I Ferragnez sono stati oggetto di non poche critiche dopo aver postato le immagini della villa che per alcuni fan risulta essere eccessiva: "È immorale", sottolineando il costo elevato per soggiornare nella struttura. In realtà, a nostro avviso, il costo per notte della villa a Porto Cervo non è affatto così alto confrontato con altre ville della zona e agli hotel cinque stelle della Costa Smeralda che possono arrivare a cifre ben superiori come il CPH Pevero Hotel, dotato di spiaggia privata, dove Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo le giornate al mare della Sardegna.