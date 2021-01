L'orologio da parete è un accessorio molto diffuso perché, oltre a permettere di controllare l'ora, è un vero e proprio elemento d'arredo.

Sono utilizzati per lo più in cucina, ma naturalmente possono essere appesi in ogni camera -se ne state scegliendo uno per la camera da letto assicuratevi che quelli selezionati siano silenziosi in modo che il ticchettio non vi infastidisca durante il sonno.

In base al proprio gusto personale e alle proprie esigenze, i negozi d'arredo casa e internet offrono una vasta gamma di modelli che differiscono per stile, tipologia, dimensioni e fascia di prezzo.

Si va dal vintage a quelli più moderni, fino ad arrivare ai particolari orologi da parete di design, veri e propri oggetti d'arredo progettati da designer del settore, che riattualizzano in chiave moderna i più affascinanti orologi a pendolo o a cucu.

A seconda della visualizzazione dell'orario potrete inoltre scegliere se preferire i classici analogici con lancette, i moderni digitali con display LED radiocontrollati -che sincronizzano l'ora automaticamente tramite segnale radio, oppure quelli con orario visibile di notte.

In commercio esiste dunque un'ampia varietà di orologi da parete di qualità, da quelli dei migliori marchi come Thun, Guzzini e Alessi, a quelli di altri brand dal prezzo più vantaggioso.

Nella nostra guida vi presentiamo quelli più belli per aiutarvi a scegliere l'orologio da parete migliore per il vostro arredamento.

I 12 migliori orologi da parete

Nella nostra guida abbiamo selezionato i migliori orologi da parete in base a design, qualità, marca e meccanismo di funzionamento per aiutarvi nella scelta.

1. Alessi orologio da parete design Firenze

L'orologio da parete Alessi Firenze è un modello di design progettato dai designer Achille e Pier Giacomo Castiglioni nel 1065 in occasione della mostra "La casa abitata", allestita a Palazzo Strozzi.

Un orologio da muro di qualità analogico, con numeri romani del rinomato marchio Alessi che dal 1996 è stato messo in produzione anche in altri colori, disponibili su Amazon.

Movimento al quarzo e materiali ABS, dimensioni 36 x 36 x 7.8 cm.

Grazie al suo design dalle linee pulite può essere utilizzato per l'arredamento di diversi ambienti, dalla cucina al salotto e finanche in ufficio.

2. Technoline orologio da parete radiocontrollato

Il Technoline WS8016 è il miglior orologio da parete radiocontrollato digitale dal design moderno.

La cornice è molto sottile ed elegante e ha un display grande che rende i numeri ben visibili e leggibili da qualsiasi angolazione. Inoltre lo scherno LCD riporta anche la data, il giorno della settimana, la temperatura e l'umidità presente nell'aria.

Gli orologi radiocontrollati regolano automaticamente l'orario grazie al segnale radio e sono perfetti sia da usare a casa che in ufficio.

Le dimensioni sono 22,5 x 14,3 x 2,4 cm.

3.TFA-Dostmann Funk orologio digitale da parete

Il TFA-Dostmann 60.4510.01 Funk è il miglior orologio digitale da appendere al muro, massima precisione e silenziosità sono i suoi punti di forza.

Questo modello ha un sensore esterno incluso e prevede la possibilità di impostare l'orario e i fusi orari manualmente. Può essere regolato in 8 diverse lingue ed ha un allarme di temperatura che rileva condizioni climatiche particolari.

Tra le diverse funzioni c'è anche quella di radiosveglia regolata con l'ora legale automatica con opzione "posponi".

L'orologio misura 37 x 23 x 9 cm.

4. H0_V orologio da parete vintage grande in legno e ferro

Stile vintage per l'orologio da appendere al muro rotondo H0_V dal design retrò, un modello analogico con funzionamento a batteria AA.

Un'orologio preciso e silenzioso ideale da mettere in qualsiasi ambiente, una scelta sicura per completare l'arredo di soggiorno, studio, ufficio o bar.

Realizzato in legno e ferro, presenta le seguenti dimensioni 60 x 60 x 5 cm. La batteria non è inclusa all'interno della confezione e si consiglia pertanto di acquistarla a parte in modo da poter mettere subito in funzione l'articolo.

5. Kare orologio da parete particolare moderno con pendolo

Il modello Kare è un orologio da parete ultra moderno e molto particolare con tanto di pendolo dal design semplice ed elegante che si adatta facilmente ad uno stile di arredamento moderno.

La struttura è verticale e, oltre alle lancette cromate poste nella parte superiore della struttura, è caratterizzato da un piccolo e silenzioso pendolo.

Il funzionamento è a batteria AA (non inclusa nella confezione). Presenta le seguenti dimensioni: 6 x 65 x 6 cm.

6. Thun orologio a pendolo da muro decorato in ceramica

Se siete amanti del famoso brand Thun rinomato per il suo design inconfondibile potete scegliere il bellissimo orologio da parete Thun della linea country.

Un modello con pendolo realizzato in ceramica decorato a mano, ideale per l'arredamento di casa. Molto caratteristico il pendolo a forma di uccellino.

Le misure sono 23.2 x 25 x 5 cm.

7. Guzzini orologio da parete a cucu con pendolo

Concepito dai designer Brogliato e Traverso, l'orologio da parete design QQ di Guzzini propone il fascino dei vecchi orologi a pendolo con tanto di uccellino a cucu, ma in chiave moderna.

Il design dalle linee semplici lo rende l'elemento d'arredo perfetto per cucine, camere da letto e salotti. Ha dimensioni 24.8 x 12 x 39 cm ed è realizzato in plastica ABS.

Disponibile online in tre differenti colorazioni: rosso, giallo e bianco.

8. SOLEDI orologio adesivo da parete con superficie a specchio

Se siete in cerca di un orologio da parete economico e dal design moderno optate per il modello adesivo Soledi, un orologio da attaccare al muro con diametro regolabile in base al proprio gusto e allo spazio a disposizione.

In base ai diversi adesivi potrete scegliere tra tre tipi di stile e selezionare quello che preferite. Il movimento delle lancette in alluminio è preciso e silenzioso.

Il modello è alimentato a batteria AA ed è realizzato con materiali di qualità: le cifre sono realizzate in schiuma EVA e in specchio acrilico, resistente ed ecologico.

L'orologio da parete migliore per per decorare in modo innovativo soggiorno, camera da letto, uffici o locali.

9. Ourise orologio da muro vintage particolare

L'orologio da appendere alla parete dal design vintage Ourise è un modello con movimento al quarzo di alta qualità, molto silenzioso. La lancetta dei secondi, infatti, si muove senza ticchettio e rende l'orologio adatto anche per la zona notte o per l'ufficio.

Il diametro è di 30 cm e i materiali impiegati sono MDF in legno, truciolato di legno verniciato ed è coperto da disegni di carta colorata su cui sono raffigurati i numeri, ben visibili.

Il funzionamento è a batteria e la batteria AA non è inclusa all'interno della confezione.

10. CalleaDesign – Pendolo Eclipse, Rubino

Disegnato da CalleaDesign questo orologio da muro ha un design moderno molto particolare ed è caratterizzato da un pendolo con meccanismo di movimento silenzioso.

Sono incluse le batterie, la vite per l'installazione e il certificato di garanzia, le dimensioni sono 36 x 51 cm e i colori del modello sono rubino, alluminio e grigio.

11. SHS2018 orologio da parete visibile di notte 3D con specchio acrilico

Design luminescente per l'orologio da muro visibile anche di notte SHS2018 adesivo con specchio acrilico ed effetto 3D.

Questo dispositivo si illumina al buio assorbendo energia luminosa durante le ore del giorno, proprio per questo si consiglia di disporlo in aree esposte alla luce durante le ore mattutine.

Il movimento delle lancette è silenzioso, ideale per dormire senza il fastidioso ticchettio dell'orologio. Sarà possibile personalizzate la posizione dei numeri e regolare la dimensione dell'orologio, distanziando i numeri a seconda dei gusti e dello spazio disponibile.

12. Plumeet orologio al quarzo da parete antigraffio

Il Plumeet è un grande orologio dallo stile semplice che può essere appeso alla parete di qualsiasi ambiente, dalla cucina al soggiorno e anche in ufficio.

Il funzionamento al quarto assicura un tempo preciso e movimenti silenziosi, fluidi e non fastidiosi. Lo stile dei numeri 3D è chiaro e perciò di facile lettura, il vetro frontale permette di preservare le componenti interne e avere ugualmente una visione perfetta dell'orario.

Alimentato da una batteria AA da acquistare a parte e il montaggio è molto semplice: ganci posteriori posti sul retro dell'orologio.

Come scegliere il migliori orologio da parete

L'orologio da parete è un complemento d'arredo molto utile e va scelto in base a marca, qualità, design e dimensioni.

Prima di acquistarne uno ci sono alcuni piccoli dettagli da prendere in esame che vi aiuteranno a fare una scelta d'acquisto perfetta per soddisfare le vostre esigenze.

Tipologia

Esistono varie tipologie di orologi da appendere al muro e si differenziano in base alla visualizzazione dell'orario e al tipo di installazione, sempre molto semplice.

La prima considerazione da fare riguarda dunque la distinzione tra orologi da parete digitali e quelli analogici.

I digitali si distinguono per la maggior precisione e permettono una visualizzazione dell'orario sul display, generalmente riportano anche data e giorno della settimana. Alcuni modelli digitali sono anche radiocontrollati, ovvero regolano automaticamente l'ora e anche il fuso orario. L'orologio da parete radiocontrollato, noto anche come orologio atomico, è molto comodo perché sincronizza l'orario tramite un segnale radio e permette di passare in modo automatico all'ora legale o solare, in base al paese in cui ci si trova -senza dover cambiare manualmente l'ora, opzione molto apprezzata dagli utenti.

Gli orologi da parete analogici, invece, permettono di vedere l'orario con le classiche lancette, che muovendosi segnano l'orario. I migliori sono quelli al quarzo che si contraddistinguono per una maggiore silenziosità delle lancette in movimento. Possono avere stili diversi dei numeri, quelli cardinali oppure i numeri romani, e tipologie di installazioni diverse. Alcuni fanno affissi al muro con appositi ganci o chiodi e hanno un supporto che permette di fissarli alla parete, altri, invece, sono adesivi e vanno perciò attaccati sul muro.

Design

Una volta scelta la tipologia potrete scegliere il design dell'orologio in base ai vostri gusti e allo stile d'arredo della stanza in cui volete appendere l'orologio.

Potete optare per orologi da parete di design, dallo stile unico e particolare, progettati da designer del settore. Sono generalmente più costosi proprio perché sono oggetti d'arredamento molto belli, dei veri e propri pezzi da esposizione e sono perfetti da appendere alla parete dell'ufficio o del soggiorno per dare particolarità all'arredo. In commercio esistono sia orologi da muro di design dallo stile moderno che classico che sapranno soddisfare i vostri gusti.

Se amate il fascino dello stile retrò lasciatevi ispirare da un orologio vintage da parete. In questo caso potrete sceglie tra linee country, shabby o ancora modelli che ricordano i più antichi orologi a cucu o a pendolo. Anche in questo caso potrete apprezzare la varierà dei modelli in vendita, soprattutto online.

In caso di arredo moderno cercate linee essenziali e materiali come l'acciaio. Ci sono molti orologi da parete particolari moderni che variano per forma, dimensioni e materiali. Alcuni designer hanno addirittura riattualizzato i più antichi modelli a cucu in chiave moderna proprio per soddisfare il gusto di coloro che amano oggetti d'arredo unici nel loro genere che sappiano conferire particolarità all'ambiente.

Potete inoltre trovare i più moderni orologi da parete adesivi grazie ai quali scegliere le dimensioni dell'orologio, distanziando i numeri a vostro piacimento prima di attaccarli al muro.

Meccanismo

Dal tipo di meccanismo impiegato dipende la precisione dell'orologio da appendere al muro. Il funzionamento dell'orologio può essere al quarzo o meccanico.

Il quarzo è un minerale che vibra a una certa frequenza, questa proprietà lo ha reso perfetto per produrre gli orologi dato che su impulso della batteria riesce a vibrare con una certa regolarità, corrispondendo così a precisi intervalli di tempo. Il meccanismo a quarzo è il migliore proprio perché permette all'orologio di scandire il tempo in modo molto preciso. Viene utilizzato sia negli orologi digitali che nei classici a lancette.

Gli orologi da parete al quarzo sono migliori dei meccanici proprio perché più precisi.

Dimensioni

Non sottovalutate le dimensioni dell'orologio che andranno scelte in base alla grandezza della parete alla quale appenderlo. Anche la misura dei numeri è importante perché vi permetterà di leggere facilmente l'orario anche a distanza.

Il consiglio è di scegliere un orologio da parete grande se il muro è sufficientemente spazioso e se la camera è ampia, in questo modo potrete facilmente guardare l'orario da qualsiasi punto della stanza. Dimensioni più ridotte e compatte se si tratta di un ambiente più piccolo, come può essere la cucina.

Batterie

Nella maggior parte dei modelli in vendita le batterie non sono incluse all'interno della confezione, e vanno perciò acquistate a parte.

Generalmente le batterie impiegate sono di tipo AA, scegliete delle pile di qualità per assicurarvi la maggior durata del meccanismo. Il consiglio è di non impiegare batterie alcaline o ricaricabili che, a lungo andare, potrebbero ridurre la durata e influire negativamente sulla precisione delle lancette.

Funzioni aggiuntive

Gli orologi hanno la funzione primaria di scandire l'orario e permetterci di conoscere l'ora in qualsiasi momento della giornata. Tuttavia alcuni modelli hanno anche delle funzioni extra, molto utili, che potrebbero influenzare la vostra scelta finale.

Quelli digitali, ad esempio, hanno spesso un indicatore di temperatura e di umidità presente nell'aria e restituiscono perciò dati molto utili che possono suggerirvi quando accendere il condizionatore e se è il caso di deumidificare la stanza. Altri permettono anche di impostare la sveglia, una funzione molto comoda, soprattutto se pensate di mettere l'orologio in camera da letto.

Restando in tema zona notte sono interessanti gli orologi da parete con visibilità notturna, sia analogici che digitali. Talvolta quelli digitali, però, possono emanare una luce che al buio può risultare più fastidiosa, in questo caso scegliete un modello con numeri fluorescenti che vi permetterà ugualmente di guardare l'ora anche di notte ma senza un eccessivo bagliore.