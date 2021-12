I 5 migliori mercatini di Natale 2021 in Europa: la classifica Da Innsbruck a Budapest, passando per Losanna, Montreux e Strasburgo, vi portiamo alla scoperta dei mercatini di Natale più belli d’Europa dove respirare l’atmosfera delle Feste a dicembre 2021.

Montreux Noël a Montreux, Svizzera

Nulla riesce ad immergerti di più nell'atmosfera del Natale che passeggiare tra i mercatini decorati a festa dove comprare addobbi, regali ma anche prodotti artigianali ed enogastronomici tipici. Da Innsbruck a Lucerna, passando per Montreux e Strasburgo, i mercatini di Natale per tutto il mese di dicembre sono tra le attrazioni più antiche e famose durante le Feste, aperti tutti seguendo le vigenti normative anti Covid. Alcuni dei mercatini di Natale più belli si trovano proprio in Italia ma, per chi ha intenzione di esplorare mete diverse, abbiamo stilato una guida dei migliori in Europa.

Innsbruck (Austria)

Il mercatino di Natale di Innsbruck in Austria è diventato nel tempo una delle principali attrazioni natalizie al mondo. Le tipiche e festose bancarelle natalizie vengono infatti allestite in tutto il centro storico tra edifici medievali e i monumenti cittadini rendendo Innsbruck un vero villaggio del Natale.

Il mercatino di Natale a Innsbruck

Date: dal 26 novembre al 23 dicembre 2021

Indirizzo: Erzherzog-Friedrich-Straße, Maria Theresien Street e Marktplatz

Montreux (Svizzera)

Sono 150 gli chalet allestiti per Montreux Noël che ogni anno, da più di 25 anni, anima il lungolago di Montreux per Natale. Quello della bella città della regione di Vaud è, per importanza, il secondo

mercato di Natale in Svizzera, dopo quello di Locarno che quest'anno è stato annullato. Montreux Noël riesce ogni anno ad immergere i suoi visitatori in un'atmosfera fiabesca e magica con chalet dove acquistare regali, addobbi e decorazioni ma anche prodotti enogastronomici, e attrazioni per grandi e piccini. Appuntamento speciale ogni giorno per il volo di Babbo Natale sulla slitta.

Il mercatino di Natale 2021 di Montreux

Date: 19 novembre – 24 dicembre 2021

Indirizzo: lungo lago di Ginevra Centro dei Congressi

Losanna (Svizzera)

Bô Noël è il famoso Mercatino di Natale di Lausanne (Losanna) che viene organizzato ogni anno in concomitanza con il Festival Lausanne Lumières (Luci a Losanna) che quest'anno celebra il suo decimo anniversario. Bô Noël immerge nella magia del Natale molte piazze della città ma è soprattutto Place de l’Europe con il suo Mercato dei Prodotti Locali a conquistare sempre tutti.

Il Festival Lausanne Lumières a Losanna

Date: 18 novembre – 31 dicembre 2021

Indirizzo: Place de l’Europe

Budapest (Ungheria)

Ogni anno il mercatino di Natale di Budapestattira sempre un maggior numero di persone conquistati dalla speciale atmosfera che si respira tra le strade della piccola cittadina ungherese. Gli chalet principali sono allestiti davanti alla Basilica di Santo Stefano e in Piazza Vorosmarty che si trasformano i luoghi carichi di magia.

Mercatini di Natale a Budapest

Date: 19 novembre 2021 – 31 dicembre 2021

Indirizzo: Basilica di Santo Stefano e Piazza Vorosmarty

Strasburgo (Francia)

È definita la Capitale del Nataleed effettivamente in questo periodo dell'anno Strasburgo acquista un'atmosfera ancor più suggestiva. Il Natale a Strasburgo è infatti considerato tra i mercatini natalizi più antichi del mondo datati 1570, insieme a Dresda e Norimberga. I visitatori possono aggirarsi per le strade e le piazze di tutto il centro della città addobbato con oltre 300 chalet natalizi.

Strasbourg Capitale de Noël