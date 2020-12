L'addolcitore d'acqua è un apparecchio utile per combattere la durezza dell'acqua attraverso speciali resine cationiche in grado di scambiare gli ioni. Infatti, l'acqua potabile usata per uso domestico, può avere alti livelli di calcare che col passare del tempo si accumulano formando delle incrostazioni nei tubi della cucina e del bagno. Un eccesso di calcare, inoltre, può danneggiare anche gli elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie. Il dispositivo evita che ciò accada, usando le resine a scambio cationico che eliminano i sali di calcio e di magnesio. Installare un addolcitore, quindi, ha diversi vantaggi: l'acqua potabile diventa più salutare per il corpo, le tubature degli elettrodomestici non saranno più ostruite e, infine, c'è anche un bel risparmio energetico.

In commercio esistono diversi modelli che si differenziano per portata d'acqua, capacità filtrante e tecnologia di rigenerazione. Ci sono dispositivi destinati ad un uso domestico, condominiale e dispositivi professionali. Alcuni filtrano l'acqua sfruttando un campo magnetico mentre altri lavorano sfruttando lo scambio ionico. Infine, si differenziano anche per il ciclo di rigenerazione della resina che può essere programmato o manuale.

Potete acquistarli nei negozi come Leroy Merlin, Culligan o comodamente online. Su Amazon sono disponibili diversi modelli con diverse fasce di prezzo. Qui di seguito trovate la classifica dei migliori addolcitori di acqua potabile.

Abbiamo raccolto per voi i migliori addolcitori d'acqua tenendo in considerazione quelli con il miglior rapporto qualità/prezzo e quelli con le migliori recensioni.

Water2Buy W2B180 addolcitore acqua

Il W2B180 fornisce acqua completamente priva di calcare per una famiglia composta da 1 a 4 persone e può generare giornalmente circa 1250 litri di acqua dolce filtrata. È progettato sia per l'acqua di città che per quella di pozzo. Questo addolcitore è dotato di un efficiente contatore digitale in modo da consumare meno sale e acqua. Può essere installato in garage, cantina o armadio da cucina. Si collega alla rete idrica e addolcisce l'acqua in tutta la casa. Realizzato in vetroresina resistente alla corrosione, serbatoio in polietilene, durezza dell'acqua regolabile e resina pre-riempita di prima qualità ionX. La valvola di bypass preinstallata manterrà la pressione dell'acqua sempre stabile. Misura il consumo di acqua e si rigenera solo quando necessario.

contenuto confezione: addolcitore, manuale, alimentatore UK, alimentatore EU, raccordi HIGH FLOW da 3 / 4 pollici (22mm), valvola di bypass (preinstallata), leva di bypass, silicone.

dimensioni: 220 X 525 X 650 mm

voltaggio: 12 volt

Water2Buy W2B110

Il W2B110 fornisce acqua completa anticalcare per una famiglia di 1 – 4 persone e genera circa 1.250 litri di acqua dolce filtrata ogni giorno. Si collega alla rete idrica della casa. È necessaria una fonte di alimentazione. La quantità di energia consumata annualmente è irrisoria. Anche questo addolcitore è costruito in vetroresina resistente alla corrosione con il serbatoio in polietilene. È possibile regolare la durezza dell'acqua, la resina è pre-riempita. Si rigenera ogni pochi giorni, indipendentemente dall'utilizzo dell'acqua. La rigenerazione avviene alle 3 del mattino quando non è in uso il sistema idrico.

contenuto confezione: addolcitore, manuale, alimentatore UK, alimentatore EU, raccordi HIGH FLOW da 3 / 4 pollici (22mm), valvola di bypass (preinstallata), leva di bypass, silicone.

dimensioni: 220 X 425 X 650 mm

voltaggio: 12 volt

Dakota ForHome addolcitore

Questo addolcitore di acqua Dakota ForHome è in grado di generare circa 12 lt. È un dispositivo di nuova generazione con valvola volumetrica. Il sistema è composto dalla bombola in PRFV e scocca in polietilene. Valvola Dakota 959D a rigenerazione ritardata e valvola miscelatore per regolare la durezza in uscita. By-pass per l'installazione incluso. È possibile scegliere tra 4 differenti rigenerazioni: cronometrica a tempo, trascorsi il numero di giorni programmati, volumetrica immediata, al passaggio di una determinata quantità d'acqua, volumetrica ritardata, dal volume d'acqua e l'ora programmata, volumetrica mista, simile alla rigenerazione ritardata, ma permette di programmare una rigenerazione di sicurezza trascorsi il numero di giorni programmati. Si consiglia di non erogare acqua completamente addolcita nelle installazioni domestiche.

contenuto confezione: addolcitore cabinato, valvola By-pass, raccorderia, libretto istruzioni

dimensioni: 92 x 49 x 28 cm

Pentair addolcitore d'acqua biblocco

La valvola Fleck 5600 SXT prodotta da Pentair è tra le più affidabili a livello mondali per la sua robustezza e la sua semplicità. Può rigenerare fino a 30 litri di acqua per 6 persone. La rigenerazione inizia quando il volume di acqua è consumato. In funzione dell'applicazione, del volume di resina e della durezza grezza, la rigenerazione deve essere calcolata in modo da partire prima che le resine siano sature di calcare. La nostra resina Purolite, di fabbricazione europea e che beneficia dell’attestato di conformità sanitaria ACS, ti permetterà di consumare l’acqua senza ulteriori trattamenti. Il grande potere di scambio di questa resina permette un ridotto consumo di sale e una maggiore durata. Se viene usato correttamente e applicata la giusta manutenzione, la durata di vita stimata è di 15 anni.

contenuto confezione: kit di montaggio

Naturewater NW-SOFT-C1 con serbatoio salamoia

L'addolcitore NW-SOFT-C1 è in grado di addolcire 500 litri d'acqua all'ora. Il funzionamento è molto semplice. Basta indicare sul display il livello di durezza iniziale dell'acqua e il sistema di controllo automatico si occupa del resto del processo. Può essere installato a casa oppure anche in ufficio. L'acqua viene addolcita attraverso il processo di scambio ionico, attuato per mezzo di una resina speciale che assorbe il calcare e rilascia ioni di sodio. In questo modo, la durezza dell'acqua diminuisce senza che però abbia alcun influsso sul valore originario del PH. Un altro vantaggio di questo dispositivo è la rigenerazione automatica della resina scambiatrice. Attraverso l'azione della salamoia costituita da cloruro di sodio, gli ioni di calcio e magnesio legati alla resina vengono scambiati nuovamente con ioni di sodio, rimuovendo così i residui di calcare. Ricaricandosi del sodio precedentemente perso, la resina riacquista le sue proprietà originarie e può essere riutilizzata.

dimensioni: 66.5 x 44.5 x 23.5 cm

voltaggio: 220 volt

WK Addolcitore volumetrico "Shark"

Questo addolcitore di acqua volumetrico garantisce fino a 2000 litri d'acqua addolcita sufficienti per 4-5 persone. È dotato di controller digitale interno facilmente estraibile. Il sistema di controllo elettronico delle fasi permette una riduzione nei consumi di sale. Le sue dimensioni sono compatte, ideale se lo si vuole installare in una cabina. Grazie alla sua azione elimina tutto il calcare presente nell'acqua garantendo una vita più lunga ai tuoi elettrodomestici e rendendo l'acqua che bevi più salutare.

contenuto confezione: addolcitore, manuale delle istruzioni, test di durezza dell'acqua

dimensioni: 21.3 x 47 x 59 cm

Dakota ForHome decalcificatore domestico

L'addolcitore Dakota si collega alla rete idrica e fornisce automaticamente 18 litri di acqua addolcita senza calcare per una famiglia di circa 4-6 persone. Grazie alle sue dimensioni compatte è possibile installarlo anche in piccoli spazi. Necessita della connessione elettrica e di uno scarico d'acqua nel punto d'installazione. Il cabinato è di ultima generazione con display estraibile e posizionabile anche esternamente alla macchina e vano porta sale nascosto e protetto da coperchio scorrevole. Il dispositivo comprende la valvola ByPASS da 3/4″ per l'allaccio alla rete in modo da poter escludere l'addolcitore in qualsiasi momento.

contenuto confezione: manuale, valvola by-pass, addolcitore cabinato, raccorderia

dimensioni: 1034 x 333 x 505 mm

LFS CLEANTEC Addolcitore d'acqua

Questo addolcitore Iwke 1000 è in grado di rigenerare 2000 lt di acqua per 4-5 persone. È composto da un armadietto con GFK Tank e il controllo della testina. Il serbatoio di stampa è riempito con una resina per ammorbidire l'acqua. L'azione di rigenerazione avviene sulla base dello scambio ionico. Con la corretta manutenzione è in grado di durare anche 10 anni. È possibile programmare la rigenerazione in orario notturno così da non intaccare la riserva di acqua che serve di giorno.

contenuto confezione: 1 pezzo addolcitore iwke 1000, 1 pezzi di posate durezza Mess, 1 pezzi di installazione e istruzioni di programmazione.

dimensioni: 50.01 x 32 x 80.01 cm

Wattaggio: 3 watt

EUROACQUE addolcitore cabinato

Euroacque propone questo addolcitore automatico con rigenerazione volumetrica proporzionale per un ridotto consumo di sale/acqua per le rigenerazioni. È un dispositivo idoneo per uso potabile. Incluso produttore di cloro automatico. Dotato di display digitale (retro-illuminato), disinfezione automatica, by pass per la regolazione della durezza dell'acqua. Gli addolcitori EKOSOFT sono forniti nella versione cabinato salvaspazio (monoblocco con coperchio). Dopo l’installazione, è sufficiente chiamare uno dei centri assistenza tecnica e un tecnico specializzato provvederà a controllare l’installazione e regolare l’addolcitore affinché lavori al meglio e con i consumi di sale e acqua minimi.

dimensioni: 1100 x 180 x 350 cm

Come scegliere il migliore addolcitore di acqua

Ora che abbiamo visto quali sono i migliori addolcitori in commercio, vediamo insieme quali sono le caratteristiche da analizzare prima di procedere all'acquisto. Come abbiamo visto, è molto importante la capacità d'acqua, la portata e la capacità di rigenerazione.

Tipi di addolcitore d'acqua

Gli addolcitori di acqua tra cui scegliere si distinguono principalmente in 4 categorie. Vediamoli insieme.

Addolcitore a scambio ionico : questo dispositivo ammorbidisce la durezza dell'acqua attraverso lo scambio ionico. Gli ioni di sodio presenti vicino alle sfere di resina contenute nell'addolcitore sostituiscono gli ioni di calcio e magnesio che rendono l'acqua calcarea. È in questo modo che avviene il processo di rigenerazione. Può essere applicato alla caldaia d'acqua senza il bisogno di installare un altro filtro. È uno dei sistemi più economici ed efficienti. Di contro, necessita di una manutenzione costante del contenitore dove c'è la resina e ricarica di sale.

: questo dispositivo ammorbidisce la durezza dell'acqua attraverso lo scambio ionico. Gli ioni di sodio presenti vicino alle sfere di resina contenute nell'addolcitore sostituiscono gli ioni di calcio e magnesio che rendono l'acqua calcarea. È in questo modo che avviene il processo di rigenerazione. Può essere applicato alla caldaia d'acqua senza il bisogno di installare un altro filtro. È uno dei sistemi più economici ed efficienti. Di contro, necessita di una manutenzione costante del contenitore dove c'è la resina e ricarica di sale. Addolcitore volumetrico : a differenza del tipo descritto sopra, questo dispositivo presenta 2 serbatoi. Il grande vantaggio è che anche durante il processo di rigenerazione la fornitura d'acqua non viene mai interrotta. È la soluzione ideale soprattutto per le famiglie numerose. Tra i vantaggi ha la possibilità di offrire una grande capacità d'acqua ma è un dispositivo costoso e non adatto a chi soffre di calcoli renali perché rilascia un'alta concentrazione di cloruro di sodio nell'acqua.

: a differenza del tipo descritto sopra, questo dispositivo presenta 2 serbatoi. Il grande vantaggio è che anche durante il processo di rigenerazione la fornitura d'acqua non viene mai interrotta. È la soluzione ideale soprattutto per le famiglie numerose. Tra i vantaggi ha la possibilità di offrire una grande capacità d'acqua ma è un dispositivo costoso e non adatto a chi soffre di calcoli renali perché rilascia un'alta concentrazione di cloruro di sodio nell'acqua. Anticalcare senza sale : la principale differenza di questo strumento è che non ammorbidisce l'acqua ma svolge un'azione preventiva. Funziona attraverso un polisaccaride che impedisce la formazione del calcare. È, probabilmente, il sistema più economico e richiede poca manutenzione. Di contro, non è la soluzione ideale per rimuovere le macchie su bicchieri, argenteria e rubinetti.

: la principale differenza di questo strumento è che non ammorbidisce l'acqua ma svolge un'azione preventiva. Funziona attraverso un polisaccaride che impedisce la formazione del calcare. È, probabilmente, il sistema più economico e richiede poca manutenzione. Di contro, non è la soluzione ideale per rimuovere le macchie su bicchieri, argenteria e rubinetti. Addolcitore d’acqua magnetico: l'addolcitore elettronico, o anche magnetico, funziona come un decalcificante. Non elimina i minerali dall'acqua ma li attira a se evitando che si accumulino. Funziona appunto come un campo magnetico. Non serve una grande manutenzione ed è a basso costo. Se cercate una soluzione rapida, questo non fa al caso vostro perché per vedere i primi risultati bisogna attendere un po' di tempo.

Capacità e portata

Prima di acquistare un dispositivo, valuta la quantità di acqua di cui hai bisogno in base al numero di componenti della tua famiglia e al numero di elettrodomestici che necessitano di acqua per il loro funzionamento. La capacità non è altro che la quantità di acqua che l'addolcitore è in grado di ammorbidire durante un giorno. In genere, per un nucleo formato da una coppia è sufficiente un dispositivo che addolcisce 500 litri di acqua al giorno mentre, se pensiamo di installare un addolcitore per un intero condominio dovremmo optare per uno che arriva a 6000 litri di acqua al giorno.

Durezza dell'acqua

La durezza dell'acqua viene calcolata in gradi francesi. Si parte da un minimo di 4° F, l'acqua in questo caso è molto dolce, fino ai 30° F. Da questo valore in poi, parliamo di acqua dura. I modelli di fascia media/alta possono trattare anche acqua a 60°F. Se si necessita di trattare l'acqua con un valore maggiore, bisognerà comprare un serbatoio per il sale più grande. Il grado di durezza rappresenta la quantità di calcare presente nell'acqua. Lo scopo dell'addolcitore è abbattere questa durezza. Ogni acqua ha un livello differente e per scoprirlo basta eseguire un test del proprio impianto.

Se non volete rivolgervi ad un laboratorio o, volete eseguire un test preventivo, potete riempire una bottiglia di acqua pura con 10 gocce di sapone e vedere quante bolle fa. Poi ripetete il test con l'acqua del vostro rubinetto. Se crea meno schiuma significa che è dura.

Valvola

La valvola bypass è uno strumento molto utile quando si usa un addolcitore. Questo accessorio permette di bloccare il passaggio dell'acqua attraverso il dispositivo quando non necessitiamo che l'acqua venga ammorbidita. Per esempio, quando dobbiamo annaffiare il giardino o riempire la piscina. Molti produttori forniscono la valvola insieme al dispositivo ma, nei casi in cui ciò non avviene, è molto facile trovarne una e acquistarla.

Rigenerazione

Il processo di rigenerazione è molto importante affinché si abbia sempre acqua addolcita a disposizione. In genere, i dispositivi sono programmati per svolgerlo di notte per evitare che durante il giorno la riserva di acqua venga a mancare. Gli addolcitori a doppio serbatoio scongiurano questo problema.

È comunque possibile programmare la rigenerazione delle resine in diversi modi, dopo un numero di giorni, dopo un certo volume di acqua utilizzata, oppure incrociando i fattori appena elencati. In alcuni casi, è possibile anche effettuare la rigenerazione manuale.

Un aspetto correlato alla rigenerazione è la qualità della resina utilizzata. In alcuni casi sono gli stessi produttori che forniscono resine di loro proprietà di ottima qualità che sono in grado di eliminare il calcare quasi totalmente.

Dimensioni

La scelta del tipo di addolcitore da acquistare dipende anche dallo spazio che si ha a disposizione in casa. Se non avete a disposizione molto spazio nel luogo dove installerete il dispositivo optate per uno strumento più piccolo. Non sempre, infatti, i tubi della vostra abitazione possono combaciare con i tubi di un dispositivo più grande.

Praticità d'uso

Ci sono alcuni elementi, o accessori, che se presenti rendono più facile l'utilizzo del dispositivo. Un esempio è la possibilità di avere due serbatoi separati: uno per la resina e l'altro per il cloruro di sodio. In questo modo sarà più pratico ricaricare il sale. Un altro elemento è il display, dove è possibile dare i comandi e gestire tutte le operazioni in modo facile e intuitivo. Infine, alcuni modelli, memorizzano le funzioni utilizzate. Questo elemento è molto importante perché nel caso in cui dovesse mancare la corrente, l'addolcitore continuerebbe a svolgere le sue funzioni così come erano programmate in passato per alcuni giorni.

Certificazioni

Anche quando si parla di addolcitori per acqua è buona norma controllare le certificazioni che il dispositivo possiede per fare un acquisto sicuro. Vediamo quali sono le principali.

Water Quality Association (WQA) : questa associazione americana assegna un bollino d'oro a tutti i dispositivi che hanno superato i test e garantiscono alti standard. Se l'addolcitore presenta questo sigillo, significa che lo strumento che avete comprato è di alta qualità.

: questa associazione americana assegna un bollino d'oro a tutti i dispositivi che hanno superato i test e garantiscono alti standard. Se l'addolcitore presenta questo sigillo, significa che lo strumento che avete comprato è di alta qualità. National Science Foundation (NSF): questa certificazione è rilasciata da questa agenzia governativa degli Stati Uniti che garantiscono la capacità di questo addolcitore di eliminare alcuni minerali dall'acqua in maniera definitiva.

Caratteristiche

Affinché l'addolcitore svolga correttamente la sua funzione bisogna controllare costantemente la quantità di acqua, conoscere la lunghezza di ciascun ciclo e programmare i cicli di rigenerazione. Per questo, prima di acquistare un dispositivo assicuriamoci che abbia tutti i programmi utili per fare questi controlli che sono indispensabili. I controlli più importanti sono due: DIR dell’addolcitore e i controlli del timer dell’addolcitore.

Demand Initiated Regeneration : è il controllo che misura il livelli di resina. In questo modo, l'addolcitore non farà partire cicli di rigenerazione se non sarà necessario, risparmiando su acqua e sale.

: è il controllo che misura il livelli di resina. In questo modo, l'addolcitore non farà partire cicli di rigenerazione se non sarà necessario, risparmiando su acqua e sale. orologi elettronici o timer: in questo caso sarete voi a impostare un tempo in base all'utilizzo che fate dell'acqua. Ovviamente, nel caso in cui dovesse cambiare la quantità di acqua utilizzata potrebbero rivelarsi non sufficienti.

Marca

Potrete acquistare il vostro addolcitore d'acqua nei negozi come Leroy Merlin o sui marketplace come Amazon. Qui potrete comparare le diverse marche disponibili come Euroacque, Dakota e Naturewater.

Prezzo

Il prezzo di un addolcitore d'acqua non è irrisorio però se comparato ai benefici che apporta e ai danni che ci evita risulterà sicuramente conveniente. Un dispositivo di questo tipo può costare dai 250 euro fino ai 1000 euro. Il valore cambia soprattutto in base alla sua capacità. Oltre al costo sostenuto per l'acquisto dello strumento dovrete poi aggiungere la manodopera che vi installerà l'addolcitore.

I vantaggi dell'addolcitore d'acqua domestica

I vantaggi dell'addolcitore d'acqua domestica