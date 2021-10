10 idee low cost per arredare casa a Halloween Il 31 ottobre è vicino e in vista della notte più spaventosa dell’anno è bene iniziare a pensare a come arredare casa per Halloween. Ragnatele decorative, fantasmi o scheletri da appendere, ma anche decorazioni horror, candele e lanterne a forma di zucca, perfette per creare la giusta atmosfera in attesa di tutti coloro che passeranno di porta in porta a chiedere “dolcetto o scherzetto?”. Per accogliere gli ospiti a un party a tema o per realizzare un arredamento in perfetto stile Halloween abbiamo selezionato le migliori idee economiche da acquistare su Amazon: vediamole tutte nel dettaglio.

Arredare casa a Halloween significa dare priorità a tutti quegli arredi, decorazioni e oggettistica a tema che facciano riferimento ai personaggi che nell'immaginario collettivo rimandano alla notte del 31 ottobre: streghe, vampiri, fantasmi, zucche e zombie. Ma non solo, anche i colori sono importanti: prediligete l'arancione, il nero ma anche il viola e ovviamente il rosso sangue.

Per addobbare casa a Halloween con soluzioni economiche si può pensare subito al fai da te, quindi a realizzare oggetti spaventosi fatti in casa armandosi di immaginazione e buona volontà. Ma è possibile iniziare ad allestire la casa in occasione della notte più paurosa dell'anno, facendo riferimento a idee low cost davvero originali, facilmente acquistabili su Amazon.

Non solo costumi e travestimenti a tema, ma anche ragnatele, mostri, pipistrelli e ragni da appendere oppure candele e lanterne perfette per creare atmosfera: vediamo quali sono le migliori decorazioni horror per esterni o per interni da non perdere in vista del 31 ottobre.

1. Ragnatele decorative

Si sa, quando si ha a che fare con Halloween, bisogna tenere conto di tutto ciò che riguarda lo spettrale. Per creare un'atmosfera sinistra in casa e arredare gli ambienti a tema, su Amazon è possibile trovare un'ampia selezione di ragnatele decorative che potrebbero fare al caso vostro. A cominciare, ad esempio, dalle ragnatele Hotsan comprese di ragni, perfette per arricchire angoli di casa spogli, abbellire un muro o la porta di ingresso e creare un'atmosfera lugubre e agghiacciante. Ma vediamone altre a tema.

2. Zombie da giardino

Tra i personaggi protagonisti della notte di Halloween non vanno dimenticati gli zombie e tutto ciò che ha a che fare con il regno dei non-morti. Per arredare casa a Halloween con idee originali è possibile tenere in considerazione anche i paletti da giardino zombie di Prextex, perfetti per creare un'atmosfera inquietante e spaventare chiunque voglia fare ingresso presso la vostra abitazione a chiedere «dolcetto o scherzetto?». Su Amazon le soluzioni paurose non finiscono qui: vediamone altre.

3. Lanterne zucca

Addobbare casa a Halloween significa anche dare importanza all'illuminazione, proprio per creare la giusta atmosfera conturbante tipica del periodo. A questo scopo è possibile fare riferimento alle lanterne zucca di Jangostor. Si tratta di un kit da 10 pezzi di lanterne in carta, leggere, pieghevoli e facili da apporre sia sugli arredi e sui mobili in casa, sia in giardino. Ma possono essere anche appese alle finestre, ai balconi o nel portico della propria abitazione. Su Amazon, però, di lampade o candele a tema ce ne sono diverse, vediamole.

4. Decorazioni da appendere a tema Halloween

Per chi ha intenzione di ospitare amici e parenti a casa, organizzare un party oppure arredare casa a tema solo per una notte, su Amazon sono disponibili tantissime decorazioni di Halloween da appendere. Si tratta di una soluzione pratica, veloce e originale per decorare casa a Halloween e regalare alle stanze un'atmosfera da festa ma con un tocco spaventoso. Tra gli articoli particolari da valutare c'è il set di decorazioni Joyin Toy che comprende zucche, scheletri, lampade, ragni o pipistrelli. Ma vediamo tutte le migliori proposte disponibili sul famoso market-place.

5. Adesivi di Halloween per le finestre

Non solo gli arredi veri e propri ma anche adesivi di Halloween per finestre, vetrate e balconi: ad Halloween tutta la casa può essere oggetto di decorazioni spaventose. Quella degli adesivi da incollare alle finestre può rappresentare sicuramente un'idea originale per cominciare a allestire la casa in occasione di Halloween. Tra le proposte da acquistare su Amazon c'è da valutare sicuramente il set di stickers di Halloween Cmtop, ma le soluzioni stravaganti non finiscono qui: vediamone altre qui di seguito.

6. Ghirlande di Halloween per la porta d'ingresso

Tra le decorazioni che non possono mancare a Halloween c'è senz'altro la ghirlanda a tema per la porta d'ingresso. Teschietti, ragnetti, zucche ma anche foglie e colori che richiamano il periodo autunnale: le ghirlande di Halloween sono un'ottima idea per arredare la casa a cominciare dagli esterni. Tra le soluzioni disponibili su Amazon troviamo, ad esempio, la ghirlanda di piume nere di Joyin, ideale per turbare chiunque bussi al campanello per recitare «dolcetto o scherzetto?». Di seguito altre proposte interessanti in commercio su Amazon.

7. Segnaletica di Halloween per il giardino

Per chi possiede un giardino e desidera decorare la propria area verde in occasione di Halloween, su Amazon sono disponibili dei cartelli a tema da non perdere. Tra le proposte più terrificanti c'è il set di sei cartelli della Mopoin con scritte classiche di avvertimento, come "No entry", "Beware, Go Away", "Keep out", "Turn back", "Boo" o "Danger". Ma vediamo altre proposte low cost da acquistare facilmente su Amazon.

8. Personaggi horror

Zombie, streghe, vampiri, fantasmi, teschi e scheletri: questi sono solo alcuni dei personaggi tipici di Halloween che ogni anno riempiono le strade di tutte le città alla ricerca di dolcetti o per organizzare uno scherzo ai malcapitati. Per arredare casa a Halloween con l'aiuto di questi personaggi dell'orrore, è possibile fare riferimento a Amazon: tra le proposte più interessanti la coppia di scheletri dagli occhi luminosi di Joyin. Ma sul noto market-place di idee originali e spaventose ce ne sono diverse: vediamole di seguito.

9. Arredi horror per Halloween

Per gli appassionati del genere horror o splatter, non possiamo non menzionare tutta la serie di arredi horror da acquistare su Amazon, ideali per arredare casa in perfetto stile Halloween. Tra le proposte più interessanti c'è sicuramente il set dell'orrore per la tavola di Wishstar, tra coltelli e tovaglie insanguinati. Si tratta di una soluzione originale per caratterizzare l'ambiente e renderlo degno dei migliori film horror. Sul noto market-place le idee originali non finiscono qui.

10. Oggettistica a tema per arredare casa

Se non ne avete ancora abbastanza e avete deciso di dare un'occhiata a tutta l'oggettistica a tema Halloween disponibile su Amazon, allora non potete perdervi queste altre proposte che faranno sì che la vostra casa diventi un vero e proprio set dell'orrore. Teschi, ossa spettrali, ma anche posacenere a forma di teschio o quadri con soggetti inquietanti che si trasformano in veri e propri protagonisti del terrore. Di seguito tutte le altre proposte interessanti per arredare casa a Halloween.