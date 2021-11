Il nuovo Cinema Odeon a Milano: da multisala a centro commerciale di lusso Molto più di un cinema, l’Odeon di Milano sta per essere interessato da un importante progetto di restyling che trasformerà il primo multisala meneghino in un hub esperienziale in chiave retail.

A cura di Clara Salzano

Il nuovo foyer del Cinema Odeon di Milano

Tra via Santa Radegonda e via Agnello esiste un luogo simbolo della vita culturale di Milano. Si tratta del Cinema Odeon, che sorge in una posizione strategica nel centro di Milano, tra Piazza della Scala e Piazza Liberty. Non è un caso che l'anteprima del film del momento, House of Gucci, con il red carpet di Lady Gaga, si sia tenuto proprio in questo spazio iconico del capoluogo meneghino. Oggi, questo spazio versatile caro ai milanesi di prepara ad un importante progetto di restyling che trasformerà l'Odeon in un hub esperienziale in chiave retail, a cura di Progetto CMR per il Fondo Aedison, gestito da DEA Capital Real Estate SGR.

Il nuovo Cinema Odèon di Milano

Il Cinema Odeon è stato il primo multisala nel centro del capoluogo meneghino. Nato come teatro nel 1803 e trasformato in Centrale Termoelettrica nel 1880 prima di diventare cinema, il multisala Odeon, oggi parte del gruppo The Space, diventerà una nuova destinazione retail per Milano.

L’ingresso del Teatro Odeon nel 1956 a Milano

In una superficie di 5.000 metri quadrati verrà realizzato il nuovo multisala Odeon al piano interrato, dove saranno confermate anche le altre funzioni dello storico edificio come teatro, sala da tè, salone da ballo, birreria, ristorante e suite private. Accanto alle vecchie funzioni del simbolico luogo, si aggiungeranno nuovi spazi destinati agli uffici, al retail e alla ristorazione, e un foyer rinnovato accoglierà il pubblico nella nuova destinazione milanese.

L’ingresso del Cinema odeon di Milano

L'Odeon non sarà dunque solo un cinema ma un centro commerciale del lusso, che verrà completato per il 2024. The Space odeon non è l'unica sala cinematografica meneghina ad essere stata oggetto di una riqualificazione virtuosa. Ne sono un esempio il Cinema Corso, Apollo, Excelsior e Astra. “L’obiettivo del progetto è stato quello di reinventare l’edificio esistente conciliando i vincoli architettonici con le esigenze odierne e tecnologiche, soprattutto quelle inerenti la sostenibilità”, spiega Renzo Misitano, Executive Director Real Estate Development di DeA Capital Real Estate SGR, proprietaria dello spazio. Non si conoscono ancora i brand che animeranno i nuovi spazi dello storico Odeon ma si preannunciano grandi nomi del mondo fashion, tech o automotive.