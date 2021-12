Il nuovo ufficio di Belén Rodriguez: tavoli di marmo prezioso e specchi luminosi Belén Rodriguez ha mostrato sui social il suo nuovo ufficio a Milano. Si tratta di un grande appartamento con tante opere d’arte, specchi e comodi arredi. Scopriamone i dettagli.

Bélen Rodriguez nel suo nuovo ufficio Icona Factory a Milano

Belén Rodriguez ha condiviso con i suoi follower le immagini del suo nuovo ufficio a Milano. Oltre l'attività di modella e presentatrice, la nota show girl è anche imprenditrice con la sorella Cecilia Rodriguez e socia dell'agenzia Icona Production che proprio di recente ha inaugurato il nuovo spazio di lavoro. Scopriamo i dettagli del nuovo ufficio di Bélen Rodriguez.

Com'è fatto il nuovo ufficio di Bélen Rodriguez

Divani di pelle, tanti quadri e specchi, sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo ufficio di Belen Rodriguez. La famosa showgirl argentina guida una società per lo spettacolo insieme ad Antonia Achille, sua assistente ed amica da tempo.

L’ingresso del nuovo ufficio di Bélen Rodriguez

A progettare il nuovo ufficio dell'Icona Production è stata l'architetto Sarah Balivo, sorella della più famosa Caterina Balivo che per il set design dello spazio ha utilizzato tonalità calde che vanno dal marrone all'ocra e materiali preziosi come il marmo.

La console con specchio luminoso nel nuovo ufficio di Bélen Rodriguez

Il nuovo ufficio di Bélen Rodriguez è un ambiente rilassante e accogliente con tonalità chiare alle pareti, pochi elementi di legno caldo come i tavoli, divani di pelle marrone e numerosi specchi. L'elemento più caratteristico dello spazio progettato da Sarah Balivo è una consolle con specchio luminoso dove la modella argentina ha già mostrato di amare specchiarsi.

La console con specchio nel nuovo ufficio di Bélen Rodriguez

C'è persino una comoda cucina nel nuovo ufficio di Icona Production, l'unico ambiente che accoglie colori più scuri. Non potevano infatti mancare gli specchi, e tanti, nel nuovo ufficio di Bélen Rodriguez che arredano sia alcune stanze che il corridoio dell'appartamento.

Bélen Rodriguez riflessa in uno specchio del nuovo ufficio

L'ufficio comprende infatti diversi ambienti, distinti per funzione, e l'ultimo stanza in fondo a destra del corridoio non è il bagno, come ci si aspetta di solito, ma la sala riunione a cui si accede grazie a due grandi porte vetrate.

Il nuovo ufficio di Icona Factory di Bélen Rodriguez

Numerosi dipinti e fotografie alle pareti completano l'arredamento accogliente di quest'ufficio che si trova a Milano e gode anche di una terrazza su strada che è una vera rarità nel capoluogo meneghino.