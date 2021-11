Il resort di Chiara Ferragni in Puglia: quanto costa una notte a Borgo Egnazia Ogni spostamento di Chiara Ferragni non passa mai inosservato. La nota influencer si trova in Puglia per lavoro e il resort scelto per il suo soggiorno è una vera istituzione del lusso. Scopriamone i dettagli.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni in Puglia sceglie Borgo Egnazia Resort per il suo soggiorno

Chiara Ferragni è in Puglia per presentare la sua linea beauty. Sono lontani i tempi in cui i Ferragnez giravano l'Italia in vacanza e sceglievano una masseria pugliese per il proprio soggiorno di relax. La nota influencer è infatti in viaggio per lavoro ma non rinuncia a godere di un resort da sogno in perfetto stile pugliese per la sua permanenza. Si tratta di Borgo Egnazia Resort, a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi, che proprio di recente ha fatto il suo ingresso sul podio dei 50 Top Italy Luxury 2022, la classifica della migliore ospitalità gourmet in Italia.

La piscina de La Corte di Borgo Egnazia in Puglia – Credit Giorgio Baroni

Perché Chiara Ferragni ha scelto Borgo Egnazia in Puglia

Ogni spostamento di Chiara Ferragni non passa mai inosservato. La nota influencer si trova in Puglia per lavoro e ha scelto Borgo Egnazia Resort per il suo soggiorno, una vera e propria istituzione del lusso in Italia e non solo. Si tratta non solo di un hotel esclusivo ma di un complesso di masserie, centri benessere, spa, piscine e due ristoranti, tra cui il Due Camini premiato al 3° posto dei 50 Top Italy Luxury 2022.

Tra i vicoli di Borgo Egnazia, sotto la Torre dell’Orologio.

Il resort è un vero e proprio borgo in perfetto stile pugliese, immerso nella macchia mediterranea, fondato nel 1996 dalla famiglia Melpignano che ha trasformato la propria abitazione in una destinazione dell'ospitalità di lusso a cui nel tempo sono stati aggiunti nuovi indirizzi sempre di eccellente qualità ed eleganza. Camminare tra i vicoli di Borgo Egnazia permette di calarsi perfettamente nella tipica atmosfera pugliese di vicoli, case in pietra bianca e natura rigogliosa.

Chiara Ferragni all’ingresso di Borgo Egnazia in Puglia

Quanto costa una notte nel resort di Chiara Ferragni in Puglia

Borgo Egnazia Resort comprende differenti edifici e tipologie di alloggio. Tutte le strutture di Borgo Egnazia Resort sono curate nei minimi dettagli e si può scegliere di alloggiare in una camera, prenotare un'intero appartamento o una villa con piscina ad uso esclusivo. Il costo del soggiorno può dunque variare dai circa 800 euro a notte fino ad oltre 2.500 euro ma anche di più per una casa all'interno del Borgo.

Chiara Ferragni durante il suo soggiorno pugliese a Borgo Egnazia

Chiara Ferragni ha scelto Borgo Egnazia in Puglia perché sicuramente offre ai propri ospiti "un’esperienza impossibile da vivere altrove, basata sull’autenticità, lo spirito e le bellezze locali”. Si tratta di una struttura immensa immersa in uno dei paesaggi più incantevoli d'Italia. Oltre il design dei suoi alloggi, arredati in stile pugliese e molti dei quali sono vista mare, la struttura vanta anche un ristornate gourmet tra i migliori d'Italia dove Chiara Ferragni ha trascorso la sua serata, in un'atmosfera suggestiva.

Una stanza vista mare di Borgo Egnazia – Credit Gianluca Palasciano

Non si conosce di preciso il tipo di alloggio scelto da Chiara Ferragni all'interno di Borgo Egnazia. Le tipologie di soggiorno sono davvero numerose e asseconda le esigenze più ricercate. Di sicuro la nota influencer quando viaggia per lavoro porta con sé la sua crew.

Il ristorante dove ha cenato Chiara Ferragni e la sua crew in Puglia

L'imprenditrice italiana si trovava in Puglia per presentare la sua linea beauty e per l'occasione si è fatta accompagnare da almeno cinque persone del suo staff. Abbiamo dunque ipotizzato un soggiorno a Borgo Egnazia per sei persone, che probabilmente non hanno soggiornato in una stessa struttura, concludendo che il costo del viaggio di lavoro di Chiara Ferragni non sarà costato meno di 6.000 euro a notte.