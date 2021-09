Inaugura Creative-Connections, la mostra-evento di Interni all’Università degli Studi di Milano L’evento di INTERNI è da sempre il più atteso della settimana del design milanese. La Mostra- evento di quest’anno, dal titolo Creative-Connections, celebra il 30° anniversario del FuoriSalone, nato nel 1990 per iniziativa di Interni e universalmente riconosciuta come appuntamento di riferimento per il progetto di design e architettura internazionale, e sarà visitabile dal 4 al 19 settembre 2021 presso l’Università degli Studi di Milano, all’Orto Botanico di Brera e l’Audi City Lab.

A cura di Clara Salzano

INTERNI, The Magazine of Interiors and Contemporary Design, ha affiancato l'avventurosa storia del mobile e dell’arredamento italiano per più di 60 anni e ha seguito da vicino la crescita che il design ha saputo esprimere grazie all’opera di geniali uomini di cultura, di architetti e designer e di imprenditori intuitivi e coraggiosi. Non è un caso infatti che l'evento di INTERNI è da sempre il più atteso della settimana del design milanese. La Mostra- evento di quest'anno, dal titolo Creative-Connections, celebra il 30° anniversario del FuoriSalone, nato nel 1990 per iniziativa di Interni e universalmente riconosciuta come appuntamento di riferimento per il progetto di design e architettura internazionale.

Questa edizione del FuoriSalone nasce con l’intento di attivare e moltiplicare connessioni e relazioni: un sistema virtuoso tra i protagonisti della creatività, progettisti, imprese, reti distributive che hanno l’imprescendibile necessità di connettere persone, idee e progetti provenienti da luoghi e culture diversi. Il tema della mostra-evento di quest'anno è la "Cura, Sostenibilità, Mobilità". Il tema è stato interpretato in modo differenti dai vari partecipanti, progettisti, imprese, esponenti della cultura e operatori del progetto nel senso più ampio, con installazioni site specific esposte all'Università degli Studi di Milano, all'Orto Botanico di Brera e l'Audi City Lab, dal 4 al 19 settembre 2021. "La Design Week rappresenta quindi, a livello internazionale, un appuntamento unico, che ciascun visitatore, a prescindere dall’interesse professionale, percepisce come un grande happening trasversale, spettacolare e imperdibile.", dichiara Gilda Bojardi, Direttrice della rivista INTERNI, "Il bilancio degli ultimi appuntamenti del FuoriSalone ci permette di inquadrarlo storicamente come un’opera corale di cui INTERNI è uno dei protagonisti assoluti. Un fenomeno che si pone in modo complementare alla storica manifestazione del Salone del Mobile, assumendo la città come luogo per la diffusione di una cultura che fa del design un fattore di riflessione, di sviluppo e d’incontro".