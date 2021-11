La nuova coperta di Sonia Bruganelli: un lusso da 1.030 euro Dopo aver visto com’è fatta la casa di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis e rivelato alcuni dettagli all’interno dell’abitazione, vi mostriamo qual è la nuova coperta della coppia.

A cura di Clara Salzano

Sonia Bruganelli ha una nuova coperta di lusso in casa

Sonia Bruganelli è la grande rivelazione del Grande Fratello Vip 6. L'opinionista del programma diretto da Alfonso Signorini non era mai stata tanto sotto i riflettori come il marito Paolo Bonolis ma con il reality show di Canale 5 sta conquistando il pubblico da casa. Così anche le curiosità sulla vita di Sonia Bruganelli sono aumentate. In tanti si sono chiesti dove vive, com'è fatta la sua casa, ad esempio, e su tutti i dettagli che possono riguardala. Abbiamo infatti scoperto attraverso i suoi social che la moglie di Paolo Bonolis e il noto presentatore tv amano il design di lusso e l'arte siciliana. Di recente nella casa si Sonia Bruganelli è apparsa anche una nuova coperta firmata che le è stata regalata da Louis Vuitton.

Sonia Bruganelli opinionista del Grande Fratello Vip 6

"Quando hai bisogno di una nuova coperta da utilizzare nei pomeriggi di attesa del grande fratello tv e i tuoi amici di louis vuitton ti vengono in soccorso", con queste parole in un post su Instagram Sonia Bruganelli ha fatto sapere della nuova coperta arrivata nella sua casa romana. Non c'è nulla di più adatto da regalare di una calda coperta quando le giornate iniziano a farsi più fredde e la restare la sera davanti alla tv diventa un piacere agognato. Se poi la coperta in questione è un oggetto del desiderio come quella di Louis Vuitton e per di più è un regalo, il caldo abbraccio sarà ancora più apprezzato.

La coperta di Louis Vuitton di Sonia Bruganelli

Quanto costa la nuova coperta di Sonia Bruganelli

La nuova coperta di Louis Vuitton a casa di Sonia Bruganelli è un prodotto iconico della maison francese. Si tratta della classica coperta in monogram LV realizzata con la migliore lana e cachemire del marchio. Questa coperta può essere usata sia in casa che come un avvolgente scialla per dare un tocco sofisticato ai propri outfit invernale. Il costo del lussuoso prodotto è di 1.030 euro.