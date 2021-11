La visita al museo di Chiara Ferragni e Leone: dove si trova la sala immersiva piena di luci Chiara Ferragni ha accompagnato il figlio Leone all’interno di un noto museo milanese che ha è riuscito a ricreare la magia Disney. Si tratta del Mudec, il Museo delle culture di Milano, dove fino al 13 febbraio 2022 è in corso la mostra “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo” che spiega al pubblico il complesso processo creativo dietro la creazione dei più bei film di fantasia.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni al Mudec di Milano col figlio Leone

Non è la prima volta che Chiara Ferragni accompagna il figlio Leone in attività culturali a Milano. L'abbiamo vista al cinema in una sala privata e di recente si è mostrata con Leone all'interno di un noto museo milanese che ha è riuscito a ricreare la magia Disney. Si tratta del Mudec, il Museo delle culture di Milano, dove fino al 13 febbraio 2022 è in corso la mostra “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo” che racconta al pubblico il processo creativo dietro la creazione dei film di fantasia per eccellenza.

Chiara Ferragni al Mudec con Leone per la mostra “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo”

Chiara Ferragni e Leone alla mostra Disney del Mudec

Portare i bambini al museo è un'attività non solo delle scuole ma che ogni genitore dovrebbe concedersi perché è fondamentale offrire ai proprio figli i giusti stimoli per crescere e migliorare la propria formazione e creatività. E così fa Chiara Ferragni che ieri ha portato il figlio Leone al Mudec a vedere la mostra “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo”. Attraverso opere originali provenienti dagli Archivi Disney, la mostra riesce a trasferire l'incredibile arte di riuscire a incantare il pubblico con una storia, come ha sempre appunto fatto un film Disney, da Biancaneve, a Pinocchio e Fantasia.

La mostra “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo” al Mudec

I più importanti capolavori Disney vengono svelati attraverso diversi strumenti artistici, dai disegni a mano alle animazioni digitali. La capacità delle storie Disney di arrivare al cuore di tutti viene spiegato anche attraverso una serie di paralleli epici con miti e leggende popolari che sono riconosciuti da tutti.

Leggi anche Quanto costa la poltrona di Louis Vuitton nella casa di Chiara Ferragni e Fedez

Il percorso espositivo della mostra Disney al Mudec

Viene inoltre mostrato il dietro le quinte di ogni racconto Disney provando a spiegare al pubblico il complesso processo creativo dietro la magia Disney.

La sezione dedicata a Pinocchio nella mostra “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo”del Mudec

Com'è fatto il Mudec di Milano

Il Museo delle Culture, Mudec, sorge in via Tortona nell’area dell’ex fabbrica Ansaldo. Il progetto curato dall'architetto David Chipperfield è stata un’operazione di recupero di archeologia industriale che ha ridato al capoluogo meneghino un nuovo luogo d’incontro fra le culture e le comunità.

La magia Disney al Mudec di Milano

Il museo si sviluppa su una superficie di 17.000 metri quadrati suddivisi in diversi spazi che permettono al visitatore e alla città di godere di diverse proposte culturali che vanno dalle opere della collezione permanente, al primo livello dell'edificio, alle sale dedicate alle grandi mostre temporanee fino ad un auditorium da trecento posti, un bistrot, un design store e il Mudec Lab dedicato ai bambini.